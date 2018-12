El 2018 fue el mejor aÃ±o de mi carrera y el peor de mi vida: Ariana Grande

El 2018 fue el mejor año de mi carrera y el peor de mi vida: Ariana Grande

La cantante, que recibió el premio Mujer del Año en los Billboard Women In Music, se sinceró sobre el difícil momento que atraviesa y dejó sorprendidos a sus fans

Noroeste / Redacción

Ariana Grande hizo una confesión que sus fans aplaudieron y viralizaron en redes.

Unos días antes, la intérprete era noticia por Thank u, Next, el video rompió récords en Youtube.

La cantante de 25 años alcanzó, en menos de 72 horas del estreno, más de 76 millones de visualizaciones.

El jueves por la noche Ariana se subió al escenario de los premios Billboard Women In Music para recibir el galardón a “Mujer del Año”, y prefirió ser sincera, mostrar su fragilidad, contar la verdad y no disfrazar su actualidad.

“Este premio es muy especial. Me parece muy interesante que este haya sido uno de los mejores años de mi carrera y, a la vez, el peor de mi vida. No estoy diciendo esto para recibir simpatía, simplemente lo digo porque creo que mucha gente podría mirar a alguien en mi misma situación, que acaba de recibir el título de Mujer del Año y pensar ‘realmente que esa persona lo tiene todo’. Y lo tengo, pero desde el punto de vista de mi vida personal no tengo ni idea de lo que estoy haciendo”, dijo la cantante, con lágrimas.

“Así que sí, ha sido un año muy contradictorio. Y si hay alguien más que no tenga ni idea de lo que vendrá en este próximo capítulo, quiero que sepa que no está solo”, agregó ante una ovación.

A la muerte de su ex Mac Miller, se sumó la ruptura de su compromiso con Pete Davidson durante este año.

En septiembre, Ariana se había animado a un desgarrador mensaje en redes sociales tras la muerte de Miller: “Te adoré desde el día en que te conocí, cuando tenía 19 años, y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo. Hemos hablado de esto tantas veces. Estoy tan molesta, tan triste que no sé qué hacer. Fuiste mi mejor amigo durante tanto tiempo. Por encima de todo lo demás. Tenías el alma más amable y dulce, atormentada por demonios que nunca te mereciste. Espero que te encuentres bien ahora. Descansa”.

Ariana nació en Boca Ratón, Florida, el 26 de junio de 1993. En Instagram la siguen más de 138 millones de personas.

TRAGEDIA

Algunos conocieron a Ariana Grande después de la tragedia: el 22 de mayo de 2017, se produjo una explosión en el Manchester Arena, al final de un concierto de la cantante estadounidense. Hubo 22 muertos y 116 heridos.