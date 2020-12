‘El 2020 te trató como trapo, pero en el 2021, viene tu revancha’, motivador se hace viral con mensaje

El video que ya suma más de 400 mil reacciones en Instagram, resaltó la violencia, crisis política, incendios forestales, explosión en Beirut y otros hechos que nos paralizaron este 2020. Jorge Lozano aseguró que aunque el 2020 ‘nos trató como un trapo’, en el 2021 vendría la revancha de todas las cosas que no se lograron hacer

Diario Vanguardia

Recientemente, el motivador Jorge Lozano se hizo viral gracias a un video dedicado al final del 2020 que realizó como un llamado a sacar lo mejor de nosotros el próximo año.

Lozano aseguró que aunque el 2020 "nos trató como un trapo", en el 2021 vendría la revancha de todas las cosas que no se lograron hacer.

Jorge Lozano es un conferencista y motivador mexicano que cuenta con más de 800 mil seguidores en sus redes sociales. Es sobrino del famoso orador motivacional César Lozano, y ha sido anfitrión de numerosas conferencias y seminarios de motivación en todo el país para conocidas corporaciones, prestigiosas universidades, organizaciones y otras escuelas que evocan una mentalidad inspiradora y orientada a objetivos para su audiencia.

"En el horóscopo chino te llaman El Año de La Rata, no pude haber pensado en una palabra más exacta", dijo. "¿Por qué no pudiste haber sido normal como cualquier otro año?".

El conferencista le reprochó al 2020 por haberse llevado empleos, conciertos, graduaciones y bodas, así como buenos amigos, familiares y conocidos.

"Eso sí, no te lo voy a perdonar", dijo. "Te podrás haber acabado todo pero no te acabaste nuestra capacidad de soñar. La vida silvestre se recuperó. No nos acabaste (…) Te voy a ser honesto 2020, no te extrañaremos. Hoy salgo del 2020 por la puerta ancha porque en el 2021 viene mi revancha", finalizó.