El 49.6 por ciento de los trabajadores de salud infectados de Covid-19 en Sinaloa, son del IMSS

El Delegado del IMSS en Sinaloa Rafael López Ocaña confirmó que el Instituto tiene contagiados a 245 trabajadores en las 60 unidades médicas de todo el estado, siendo Culiacán y Los Mochis las ciudades que encabezan la lista con más casos

Karen Bravo

19/05/2020 | 12:24 AM

CULIACÁN._ El Instituto Mexicano del Seguro Social concentra el 49.6 por ciento de los trabajadores de la salud contagiados de Covid-19. En total, 245 empleados del IMSS de la parte operativa y de confianza tienen coronavirus, informó el Delegado en Sinaloa Rafael López Ocaña.

Sin embargo, el funcionario consideró que es un número bajo comparándolo con el total de trabajadores que laboran en todas las unidades del Instituto en la entidad.

“Cuando vemos en los diferentes servicios, no es mucho, es un tres por ciento aquí en el Hospital No. 1 aquí en Culiacán y a lo mejor es un cinco por ciento, seis, pongámosle para Los Mochis, no es tanto de acuerdo con la población trabajadora que tenemos”, argumentó.

“Estamos hablando de más de 60 unidades y cuando vemos el mayor número de casos se presenta en los hospitales como Culiacán y Los Mochis porque tienen el mayor número de población, tenemos mil 684 trabajadores en Culiacán y arriba de 800 en Los Mochis, son los dos hospitales que tienen mayor población”, agregó.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud actualizadas al 15 de mayo, hay 494 trabajadores de la salud contagiados de Covid-19 en Sinaloa.

En cuanto a los trabajadores del IMSS, Culiacán y Los Mochis son las ciudades que encabezan la lista con el mayor número de contagios del personal, siendo 66 y 63 casos en cada ciudad respectivamente. Informó López Ocaña que están incapacitados con el 100 por ciento de su salario ya que representa riesgo de trabajo.

“El 95 por ciento de nuestros compañeros trabajadores están en casa, están identificados, están bien, muchos ya se han recuperado y reincorporado alrededor del 20 y 30 por ciento, ya están trabajando nuevamente y los pocos que se han internado se les da el tratamiento que compete”, comentó.

López Ocaña aseguró que no se trata de un brote, ya que en la Fase 3 de la pandemia son contagios comunitarios y afirmó que las unidades médicas del IMSS están limpias aunque la infraestructura no sea tan reciente.

“Muchos de mis médicos también trabajan en Salubridad (Secretaría de Salud) y también trabajan en el ISSSTE, no quiere decir, porque no lo sabemos realmente, dónde hayan adquirido el virus”, comentó.

“Pero la carga viral es importante, yo llego a un área donde hay virus, luego a otro hospital donde hay virus, y luego a otro hospital o la privada donde hay virus, obviamente la carga viral es más importante; un foco identificado que tengamos así, no”, detalló.

El Delegado del IMSS descartó que los contagios en el personal sanitario se deba a que les falta equipo de protección.

“Les estamos dando los equipos de protección personal de la mejor calidad”, consideró.