El 60% de mujeres que sufre violencia no denuncia: Sahuaydi Ayala

Las mujeres violentadas deben saber que no están solas, dijo la doctora en pedagogía invitada por el Congreso del Estado a dar una conferencia virtual, en el marco del Día de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres

América Armenta

En promedio, cerca del 60 por ciento del total de mujeres que sufre violencia, prefiere el silencio que denunciar y luchar porque el miedo las paraliza, señaló la doctora en pedagogía Sahuaydi Ayala Zazueta, que ofreció la videoconferencia: Sí, una más… La vida es bella, organizada por el Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Ayala Zazueta explicó que con el título de su ponencia busca romper el silencio que aprisiona a las mujeres que viven violencia, que no denuncian ni buscan apoyo, que aguantan cada día.

“El miedo paraliza, las mujeres están petrificadas y se bloquean con solo escuchar el nombre de la persona con la que viven”, informó entre las razones de por qué las mujeres no denuncian cuando son víctimas de violencia.

Esta videoconferencia en el marco del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres, debe servir para hacer saber a las mujeres violentadas que no están solas, que haya mayor conciencia pública sobre esta problemática e impulsar la movilización social.

La movilización, explicó, es para que las mujeres se unan, alcen su voz por las que no pueden hacerlo y por las que están en proceso de atreverse a dejar el miedo.

Agregó que esta fecha debe servir para exigir que la justicia sea más accesible para las mujeres.

“Hay que romper esa cadena, porque ese mismo infierno es el que vivirán los hijos o hijas en el futuro”, advirtió.

Sahuaydi Ayala Zazueta, doctora en pedagogía.

La experta expuso que de acuerdo a muchas encuestas realizadas a mujeres víctimas de violencia, éstas confiesan que se sienten culpables, que si se atreven a denunciar enfrentan procesos engorrosos y por ello prefieren buscar otras formas para ser escuchadas y atendidas.

“Hay desinformación en muchas de ellas, no saben que tienen ayuda jurídica gratuita, ello les hace sentirse más aisladas y aguantar el infierno en que viven”, dijo.

Ayala Zazueta se pronunció a favor de dar difusión a estas conmemoraciones para que se conozcan los derechos que tienen las mujeres, pues hay quienes no lo saben.

Resaltó también que el factor principal porque muchas mujeres no denuncian es el miedo, el cual las enferma, las paraliza a grado tal que no son capaces de tomar decisiones propias y sienten que no pueden salir adelante, más si se vive en el seno del hogar es un ciclo que se repite por los hijos e hijas.

Ejemplo de valentía

Como ejemplo de que se puede vencer el miedo y salir adelante, citó el caso de María de Peña Fernández, que tiene reconocimiento internacional porque como muchas mujeres fue víctima de violencia familiar.

“Mientras dormía, su esposo le dio un balazo, la quería matar, y como no pudo llegó al hospital para alcanzar su objetivo, y la dejó inválida”, detalló Ayala Zazueta.

Relató que María lloró, se sintió la peor de las mujeres, tocó fondo, pero después de tanto dolor y sufrimiento y estar en una silla de ruedas y ver que su marido salió en libertad, se armó de valor y luchó.

Gracias a ella, expuso, se promulgó en 2006 la ley que lleva su nombre y que combate la violencia doméstica y familiar.

“Logró incidir en la Constitución de Brasil y lo pudo hacer en una silla de ruedas”, resaltó.

El evento

Las palabras de bienvenida las dio la directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, Sonia Escalante López, quien agradeció el apoyo para realizar estos eventos a las presidentas de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva, Graciela Domínguez Nava y Roxana Rubio Valdez, respectivamente.

La clausura de la conferencia estuvo a cargo de María del Carmen Martínez Valenzuela, vicerrectora académica de la UAdeO, quien agradeció al Congreso del Estado el apoyo para realizar este tipo de eventos colegiados.