El 72% de los mexicanos usa su celular para evitar interactuar

Una investigación revela además que el 36 por ciento de las personas admite que usa un dispositivo solo para matar el tiempo todos los días y 42 por ciento lo usa como una distracción diaria

Noroeste / Redacción

04/10/2018 | 09:38 AM

MÉXICO._ Para la mayor parte de la población, su teléfono móvil es una especie de “Salvador”. Y es que una investigación de Kaspersky Lab reveló que el 72 por ciento de los mexicanos utiliza un dispositivo móvil cuando se encuentra frente a personas desconocidas y busca evitar la interacción.

Aunque su objetivo es el de mantener a las personas en contacto, la investigación que documenta El Financiero refleja que es común que las personas eviten mantener una conversación o incluso intercambiar una mirada con personas en su alrededor utilizando el smartphone para aparentar estar ocupado.

El estudio también indica que el 36 por ciento de las personas en México admite que usa un dispositivo solo para matar el tiempo todos los días y 42 por ciento lo usa como una distracción diaria.

Actualmente los smartphones se han convertido en objetos esenciales para muchas personas. La encuesta dicta que el 37 por ciento de las personas les preocupa no poder entretenerse si no pueden acceder a un dispositivo conectado y a 9 por ciento incluso de los mexicanos le preocupa que no pueda fingir estar ocupados si su dispositivo está fuera de servicio.

“La dependencia en los dispositivos nos está impactando en muchas más formas de lo que esperábamos. No hay duda de que estar conectado nos hace la vida más fácil, pero los dispositivos también son vitales para ayudar a las personas a superar situaciones sociales difíciles y diferentes. No importa para qué requiera del ‘apoyo’ que significa estar conectado, es esencial asegurarse de que su dispositivo esté en línea y disponible cuando más lo necesite”, dijo Dmitry Aleshin, vicepresidente de marketing de productos en Kaspersky.

Además de ser una distracción, el estudio señala que el 31 por ciento de las personas prefieren realizar tareas como pedir un taxi o buscar lugares para cenar desde su teléfono y no desde su computadora.