El 75% de obra pÃºblica iniciada en MazatlÃ¡n, serÃ¡ de adjudicaciÃ³n directa, dice Juan de Dios Garay

El 75% de obra pública iniciada en Mazatlán, será de adjudicación directa, dice Juan de Dios Garay

El director de Obras Públicas municipales comenta que los proyectos serán destinados a constructores locales que cumplan con la solvencia técnica y financiera, pero no a los amigos

Sheila Arias

MAZATLÁN._ Al menos el 75 por ciento de las acciones de obra pública iniciadas este año serán adjudicación directa, desde el Ayuntamiento los proyectos serán destinados a constructores locales que cumplan con la solvencia técnica y financiera, pero no a los amigos.

El director de Obras Públicas municipales, Juan de Dios Garay Velázquez, explicó que la ley los facultad destinar obra a los que cumplan con los requisitos cuando la inversión es menor a los 900 mil pesos, y en los dos primeros paquetes de obra anunciados, la mayoría son por menos de esa cantidad.

Esto, dijo, permite adjudicar los proyectos a los proveedores inscritos en el padrón.

- ¿Quién se está quedando con las obras anunciadas?

“Decidimos pensando en la capacidad técnica de la gente, las obras de las subestaciones de las que hemos dado banderazos, se adjudican a gente que tiene esa capacidad, los encaminados a obra eléctrica, hay alrededor de siete en el padrón de contratistas con esa especialidad... en el caso de las techumbres también es gente especializada en esa área, a esos invitamos”.

Garay Velázquez explicó que, otras dos vías de asignar obra, es la invitación restringida a cuando menos tres personas cuando el monto es de 900 mil pesos a 2.7 millones de pesos; y la tercera forma es por licitación pública si el proyecto rebasa los 2.7 millones de pesos.

El Químico dice a constructores que la prioridad del Gobierno de Mazatlán es la obra pública... y monumentos

En el caso de los proyectos para Mazatlán en total son 44 proyectos de obra en dos paquetes, pero sólo dos van a licitación; nueve por invitación restringida, y 33 se adjudicarán de manera directa. Así quedarán repartidos los proyectos en escuelas, principalmente.

Es decir, el 75 por ciento será destinada de manera directa porque son montos menores a 900 mil pesos.

“Lo que estamos considerando es que, uno de los elementos, es la capacidad de la empresa en términos técnicos para abordar la obra, otro es la capacidad financiera, es un asunto que nos importa mucho porque es interesante entregar obras a quienes sabemos que tiene el recurso económico para responder, sería lamentable que entregáramos a un constructor un anticipo, le demos 350 mil pesos y se vaya y resuelva problemas financieros”, comentó.

Sin embargo, dijo, la obra se ha repartido en equilibrio, incluso entre colegios y organismos camarales, pero no beneficiarán a los amigos. En el reparto no hay compadrazgo, precisó.

“No hay amigos, bueno todos son mis amigos, pero nadie es beneficiado con la obra, gente que está en dificultades y a los que aprecio no les he podido dar obra porque no se puede respaldar a nadie de esa forma, se trata de procurar que se haga y se haga bien, no hay amigos”, comentó.

En este segundo paquete este miércoles autoridades dieron el banderazo para la reposición de techos de aulas en la comunidad El Quemado; y la construcción de baños en el Puente Quelite, ambas serán adjudicadas y supervisadas por un comité ciudadano de obra pública.

ASÍ EL REPARTO

44

Acciones en dos paquetes de obra pública para zona urbana y rural

2

De estos proyectos irán por licitación pública

9

Proyectos se destinarán por invitación restringidas

33

Obras se destinarán por adjudicación directa.

50

Millones de pesos aproximadamente será la inversión con mezcla de recursos del FAIS y del Predial rústico.