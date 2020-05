El 90% de llamadas a servicios de emergencia, por violencia intrafamiliar y contra mujeres, son falsas: AMLO

Durante su conferencia de prensa matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, reporteros le cuestionaron al político tabasqueño que de según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), aumentó este tipo de llamadas

Noroeste / Redacción

Andrés Manuel López Obrador afirmó que el 90 por ciento de las llamadas que reciben los servicios de emergencia sobre violencia contra las mujeres y familiar, son "falsas", según la información le proporcionaron las titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Olga Sánchez Cordero Dávila, y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Nadine Flora Gasman Zylbermann.

Durante su conferencia de prensa matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, reporteros le cuestionaron al político tabasqueño que de según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), aumentó este tipo de llamadas.

"Te voy a dar otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, no quiero que me vayan a malinterpretar porque muchas veces me sacan de contexto lo que digo. El 90 por ciento de esas llamadas, que te sirven de base a ti, son falsas, está demostrado", aseveró el titular del Poder Ejecutivo federal.

"Y esto no es solo por tratarse de llamadas de tengan que ver con el maltrato de mujeres, esto sucede lo mismo en las llamadas que recibe el metro sobre sabotajes, bombas, la mayor parte son falsas, pero esto dicho, informado por las mujeres del Gobierno Federal, la secretaria de Gobernación, la encargada del Instituto de Atención a las Mujeres, Nadine, que están preocupadas constantemente por este tema y atendiendo este tema", abundó el Presidente.

"Vamos nosotros a continuar defendiendo a las mujeres, sin ser feministas, somos humanistas", aseguró el mandatario nacional, quien insistió que en su Gobierno se trabaja para erradicar la violencia contra dicho sector de la población.

"Estamos en contra de la violencia que de manera irracional padecen las mujeres, estamos en contra del feminicidio, los crímenes de odio, eso debe quedar muy claro por razones humanitarias, si fuésemos conservadores a lo mejor no nos importara el tema", acotó López Obrador.

"En otros países que no tengan esta cultura puede ser que al darse el aislamiento se provoque agravios, confrontación, y violencia, yo no estoy diciendo que en México no haya esta confrontación, en todas las familias hay diferencias", aseguró el Presidente.

"Lo que he sostenido es que no precisamente por el retiro a las casas ha habido más violencia, eso puede ser que suceda en otros países. Es un tema que vale la pena analizarlo a fondo, es que la familia mexicana es distinta a la familia en Europa, a la familia en Estados Unidos, nosotros estamos acostumbrados los mexicanos a convivir, a estar juntos", aseveró el mandatario nacional.

"Con todo respeto, en Estados Unidos apenas van creciendo los hijos, como llegan a la adolescencia y ya se tiene que ir de la casa, son otras costumbres, entonces si en este caso tuviesen que convivir juntos, sí sería algo distinto, peculiar, pero nosotros no somos así. No estoy diciendo que en México no haya esta confrontación, claro que en todas las familias hay diferencias", insistió el político tabasqueño.

"En la mañana se tiene el informe de todo lo que pasa en el país, veo información de lo más tremendo de asesinatos, y de todo lo más grave que sucede en el país, entonces si yo tuviese esa información del incremento en la violencia, pues no tratamos, cada vez que podemos hacemos una revisión", afirmó.

El 8 de mayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que la violencia domestica ha aumentado durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19), además, dijo que se ha registrado un aumento en las llamadas de emergencia relacionadas con violencia familiar.

El organismo autónomo señaló en un comunicado, que se ha incrementado el número de homicidios de mujeres, ya que de enero a marzo de 2020 –según cifras del SESNSP–, la cifra diaria de mujeres asesinadas en México, aumentó a 10.6, respecto a los 10.5 registrados en el mismo periodo de 2019.

Durante la conferencia de prensa matutina del 6 de mayo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no contaba con información sobre el aumento en los índices de violencia contra la mujer durante el confinamiento social por el coronavirus.