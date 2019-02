SEÑALA ESPECIALISTA

El ABC para lograr la paz en Sinaloa

La experta internacional Luz Paula Parra explica que aunque la sociedad se haya ‘creído el cuento’ de que no hay una alternativa a la violencia, la realidad es que es posible manifestar la paz en Sinaloa, pero únicamente si se dejan de lado los entendimientos y acciones reduccionistas

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN.- Aunque dé la impresión de que “no hay una alternativa” a la violencia, los sinaloenses deben despertar al hecho de que esto es un espejismo... debido a que sí las hay, pero se ha educado cultural e institucionalmente a pensar lo contrario, aseguró la experta en resolución de conflictos para lograr la paz, Luz Paula Parra Rosales.

Como parte de su plática y taller titulados ‘Transformación Positiva de Conflictos a través de la Justicia Restaurativa y la Construcción de Geografías de Paz’, la mexicana radicada en Suecia compartió ante el público culichi algunas reflexiones y metodologías para ausentar la violencia y manifestar la paz.

“Si se piensa que la violencia es inevitable, las personas somos menos propensas a pensar en acciones de paz”, comenta.

“Si no quieres la violencia, tienes que prepararte para la paz. Pero sabemos que no va a ser gratis. Y siempre los recursos van a ser escasos: nunca, ni a nivel familiar, ni a nivel comunitario, ni a nivel dependencia de Gobierno, vamos a tener suficientes recursos para todo lo que queremos. Entonces aquí viene la estrategia: en qué decidimos gastar nuestros escasos recursos”.

Luz Paula Parra Rosales cursó la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y la maestría en el mismo ámbito en la Universidad de Columbia, en Nueva York; posteriormente completó un doctorado en Paz y Conflictos en la Universidad de Bradford, en Reino Unido, y desde 2016 es profesora investigadora de tiempo completo en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de Estocolmo, Suecia.

En sus 25 años de experiencia en el entendimiento y la resolución de conflictos, ella asegura haber presenciado situaciones en donde el esfuerzo colaborativo logró, precisamente, ausentar la violencia y manifestar la paz.

“Los proyectos y programas más exitosos que yo conozco son los más interdisciplinarios: aquellos que incluyen abogados, sociólogos, urbanistas, psicólogos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué creen que son los más exitosos? Porque muchas, y diversas cabezas, piensan mejor que una”, reflexiona.

“Todos, y cada uno de nosotros, tenemos unos sesgos, unos lentes, que nos permiten debido a nuestra educación, cultura, edad, sexo, religión, ver y destacar ciertas partes de la realidad… y minimizar otras”, explica.

Ella asegura que sólo a través de este trabajo interdisciplinario, de esta integración de saberes, se puede llegar a un entendimiento de la realidad que sirva para transformarla.

“Información es poder. Y el poder no debe ser conocido, entendido, negativamente: el poder es la capacidad de acción. Lo que necesitamos en este país es actuar. Pero para eso necesitamos muchas y diversas herramientas y de información de cómo hacer las cosas, para que lo que hagamos, lo hagamos más poderosamente”, comenta.

La paz como objetivo y como proceso

“Hay un libro que a mí me ha cambiado la vida, que se llama ‘Alcanzar la paz’, de William Ury. Fíjense bien qué belleza; dice: ‘No nacemos violentos, y no nacemos en paz: nos hacemos… y nos hace el contexto en el que vivimos”, expone la especialista.

Luz Paula Parra invita a que se haga un esfuerzo por sobrepasar el dualismo que gira en torno a las definiciones de violencia y de paz.

“La Organización Mundial de la Salud define la ‘violencia’ como un acto intencional. Porque tiene la intención de dañar, lastimar, sobajar, a alguien”, explica.

“En cambio, el conflicto puede ser positivo o negativo, dependiendo de cómo decidamos manejarlo. Y con qué herramientas contamos para manejarlo: puede ser que yo tenga muy buena voluntad de manejar un conflicto con alguien, pero si no sé cómo dialogar o negociar puede ser contraproducente. Como lo puede ser si no tengo un manejo adecuado de las emociones, o no me sé comunicar de forma verbal y no verbal”, añade.

Asegura que los esfuerzos que se han hecho en México han sido insuficientes precisamente porque no logran sobrepasar las concepciones simplistas de la realidad; es decir, han sido insuficientes porque sólo han querido ver a la paz como un objetivo, un producto terminado, y no como un proceso.

“Hay un autor que es bellísimo, que es el padre de la definición de ‘paz’, y se llama Johan Galtung; es un noruego que ha estado en México y que habla perfecto el español. Y él dice: ‘Oigan, cuidado con su definición de violencia… pero, uy, todavía mucho más cuidado con la definición de paz’”.

“Generalmente, estamos bombardeados de esta idea de paz negativa; es decir, la paz ‘como ausencia de’ y la paz como objetivo, como en los Foros de Pacificación que decían: ‘¡Vamos a pacificarnos!’; es decir: ahí te mando al Regimiento Militar... y ahí te mando los policías federales… y ahí te mando…”, explica.

El ‘mito’ de que no hay alternativas

La experta asegura que éste sesgado entendimiento de la naturaleza de la paz y los conflictos se debe, en gran medida, a que las escuelas mexicanas sólo se han enfocado a enseñar para la competencia… pero no para la cooperación.

“Nadie nos enseñó a dialogar, y muy pocos nos hemos enseñado a cooperar... Ahhh, ¿pero qué tal nos enseñan debate, qué tal nos educan en ‘competencias’?”, reflexiona.

“Los niños no se están educando para cooperar, para dialogar, para ser mejores ciudadanos. Nos quitaron el civismo, el respeto, la tolerancia a la diferencia. Y luego nos preguntamos por qué tanta violencia en los niños y en las niñas”, ironiza.

Asimismo, lamenta cómo es que tal deficiencia curricular ha impactado en la calidad de vida de las nuevas generaciones.

“Les comentaba ayer a los que me hicieron el favor de acompañarme en una pequeña introducción a lo de hoy (viernes), que la Secretaría de Educación Pública, muy preocupada, se me acerca y me dice: ‘¡Doctora! ¡Por favor! Venga a ver estas cifras, denos luz’... Los niños y las niñas en este país, ya no como en el pasado que a mí me tocó cuando si nos cometían acoso escolar lo que hacíamos era cambiarnos de escuela, ahora están, cada vez más y más chiquitos… suicididándose. SUICIDÁNDOSE”, enfatiza.

“Y yo le digo a la SEP: ‘Por tu culpa’. ¿Por qué? Porque no los están educando para la paz, no los están educando para transformar el conflicto, ¡no los están educando para salir de esa visión de túnel! Los niños y las niñas se están viendo sin salida”.

Por otro lado, Parra Rosales asegura que además de la educación, existe otra causa estructural que debe atenderse si es que se pretende, honesta y verdaderamente, encontrar una alternativa a la violencia humana. Esta causa es la distribución de la riqueza.

“Fíjense qué curioso: América Latina es el continente más violento del mundo, en número de homicidios, incluso más violento que la región de Medio Oriente que ahorita está en guerra civil… Y qué casualidad, cuando uno se pone a estudiar y analizar, que los países latinoamericanos tenemos los índices más altos de desigualdad; en Gini, criterios objetivos”, explica.

“Tenemos a los más ricos del mundo… y a los más pobres: gente que hoy no se puede levantar de su cama, comunidades enteras, porque no han comido suficientes calorías para tener energía de pararse. ¡ESO es violencia!”, recalca.

Datos y valores juntos, la solución

La investigadora experta en resolución de conflictos asegura que si no se han logrado resolver ciertos conflictos sociales, no es tanto por cuestión de falta de datos e información, sino debido a que los grupos afectados no siempre son capaces de comunicar y entender lo que esos hechos significan, de manera profunda, para las otras personas involucradas en la trama.

“Pongan atención porque esto es oro molido. ¿Cómo empiezo a construir este diálogo? El diálogo es el intercambio de significados, y tenemos que pasar de ‘QUÉ’ queremos a ‘POR QUÉ’ lo queremos: ¿qué significa para ti?, ¿por qué lo necesitas?”.

“Eso es el diálogo: la genuina curiosidad de entender por qué alguien puede ver un 9 si yo veo un 6. ¿Qué es lo que puede estar pasando en su mente?... El conflicto no está en la realidad objetiva: está en la mente de las personas”, reflexiona.

Asimismo, hace un llamado a reconocer con humildad que dadas las restricciones biológicas y culturales del ser humano, es imposible que una sola persona sea capaz de comprender, y con ello solucionar, sus conflictos.

“Como seres biológicos, y después psicológicos, tenemos un sesgo natural, donde vemos una partesita de la realidad: pero me falta la otra. Y sólamente gracias al otro, o la otra, veré esa parte que me falta”.

¿Quién es Luz Paula Parra Rosales?

¿Qué es la paz positiva?

Es la generación de una relación armoniosa, y ella se consigue cuando dos o más entidades en conflicto emprenden proyectos juntos y los beneficios que genera ese proyecto son repartidos equitativamente.