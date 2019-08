El abogado de Robles dice que presentará queja en la CIDH contra el Estado mexicano y juez Delgadillo

Ciudad de México (SinEmbargo).- La defensa de Rosario Robles Berlanga interpondrá una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contra el Estado mexicano por las acciones del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna al “violar la Constitución”.

A través de un comunicado extendido el día de ayer, los abogados de la ex titular de Sedesol y Sedatu anunciaron que se dirigirán a las oficinas de la dependencia internacional para presentar dicha queja por la resolución del juez de control Delgadillo, sobrino de la Senadora Dolores Padierna, pues consideran que durante las audiencias, fueron violentados los derechos de su cliente.

“Sostenemos que el citado juez no determinó la prisión preventiva de Rosario Robles, sino que en total ausencia de pruebas para determinarla, y en violación a la Constitución, a las leyes procesales y a los tratados internacionales de los que México es parte, cometiendo probablemente delitos contemplados en el Código Penal Federal, decretó una detención ilegal”, se logra leer en el texto.

El 19 de agosto pasado, los abogados que defienden a Rosario Robles Berlanga, actualmente presa en el penal de Santa Martha Acatitlapor el delito de ejercicio indebido del servicio público, presentaron ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) una queja en contra del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien dictó prisión preventiva contra la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto.

Dicho juez es sobrino de Dolores Padierna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

“Con respecto a las versiones periodísticas relacionadas con el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna aclaro que él es hijo de mi hermana Guadalupe. Que los casos que le han correspondido atender le han sido asignados al azar”, escribió Dolores Padierna en su cuenta de Twitter.

EL CASO

La mañana del 13 de agosto, el Juzgado imputó a Rosario Robles Berlanga dos cargos por ejercicio indebido del servicio público tanto en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) como en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Los cargos son “agraviados” por tratarse, dijo, de un delito continuado; la vinculó a proceso y le decretó medidas cautelares de prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha Acatitla.

Esta pena deberá cumplirla en un plazo de dos meses, durante los cuales se desarrollará la investigación complementaria. Rosario Robles fue detenida esa misma mañana.

Previo a que diera esta sentencia el Juez Jesús Padilla, Rosario Robles pidió la palabra y reiteró que ella se había presentado de manera voluntaria ya que estaba fuera del país y regresó para atender el citatorio. “Estuve en la primera sesión y en esta segunda. Vivo en la misma casa desde hace 23 años. He trabajado toda mi vida en esta ciudad. No tengo un patrimonio que me permita sustraerme de la justicia ni puedo ir a Canadá y regresar impune”, dijo.