El Acceso sur del Aeropuerto, la modernización del Mercado de Abastos, proyectos que salieron de Codesin: Luis Sandoval

El Presidente del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa de la Zona Centro quien seguirá en su puesto hasta el 2023, señaló que estos proyectos que salieron desde el Codesin traen otra dinámica en el Municipio

Antonio Olazábal

José Luis Sandoval Bojórquez, presidente del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa de la Zona Centro, quien seguirá en el puesto hasta el 2023, repasó los proyectos que se han logrado hacer en Culiacán, siendo el acceso sur del aeropuerto y la modernización del Mercado de Abastos de la capital del Estado los más relevantes.

El empresario que el martes rendirá protesta de nuevo como presidente de Codesin Zona Centro, explicó que por 24 años el trabajo del consejo es saber vender los proyectos que necesita Sinaloa a los gobernantes, y que servirán para darle una nueva cara al Estado.

"Tiene que ver con esos proyectos de los cuales nosotros no somos ejecutores, nosotros somos un consejo consultivo, colaborativo con el sector público y el sector privado, y entonces nuestros triunfos, nuestros retos, como lo quieras llamar, tienen que ver con el convencer, con el tratar de hacer ver a los gobernantes en turno, los beneficios que trae la planeación del mediano y largo plazo", indicó.

"Convencer que estos proyectos se incluyan en sus planes de ejecución de su periodo correspondiente, porque debo decir que eso significa, que muchos de esos proyectos no están inscritos ni en el Plan Estatal o Municipal de Desarrollo, entonces que de repente les digas que este proyecto que no lo traes tú, es un detonador de la actividad económica y social 'mira aquí está', lo tengo respaldado, no porque yo lo crea, ya hice el ejercicio", añadió

Uno de los proyectos que se pudieron realizar durante su presidencia fue el del acceso sur del Aeropuerto de Culiacán, mismo que fue apoyado por el Gobierno del Estado.

"El Acceso sur del aeropuerto es un proyecto que teníamos 12 años gestionando precisamente con el Gobierno Estatal en turno, con los gobiernos estatales en turno, les hicimos ver los beneficios económicos, sociales, estratégicos y debemos reconocer que con el Gobierno de Quirino nos lo compró en el buen sentido de la palabra y dijo 'sale, yo le entro'", señaló.

"En un periodo muy corto se logró la posibilidad de tener ese acceso que tiene beneficio de tránsito, estratégico, habilitador de un centro de desarrollo muy interesante, costó una buena cantidad de dinero, un dinero que lo pone el Gobierno, nosotros no tenemos recursos para ello", añadió.

Otro proyecto importante fue el del Mercado de Abastos, modernizarlo era una tarea pendiente que tenía que hacerse, iniciativa que salió desde Codesin.

"Se propuso un proyecto, se le propuso al Gobernador también, eso implicaba generar la infraestructura de poder cambiarle la cara y la imagen al Mercado de Abastos, si tú vas ahorita al Mercado de Abastos y hubieras ido hace dos años atrás, te darás cuenta que es otra cosa, en la etapa que vamos", mencionó.