El actor britÃ¡nico Albert Finney, candidato a cuatro premios Ã“scar, muriÃ³ a los 82 aÃ±os

El actor británico Albert Finney, candidato a cuatro premios Óscar, murió a los 82 años

Falleció a los 82 años tras una corta enfermedad

08/02/2019 | 12:56 AM

El actor británico Albert Finney, candidato a cuatro premios Óscar de la academia de Hollywood, murió a los 82 años tras una corta enfermedad, informó su familia.

El artista fue célebre en películas como Two for the Road (1967) y Erin Brockovich (2000), entre muchas otras, así como en el filme de James Bond Skyfall (2012).

En el 2011, Finney, conocido como uno de los embajadores del cine británico, reveló que había sido diagnosticado con cáncer en el riñón.

El fallecido actor inició su carrera en el teatro, estudiando en el Royal Academy of Dramatic Arts, donde fue compañero de Peter O' Toole y Alan Bates dando sus primeros pasos en obras de William Shakespeare. A pesar de su éxito en el cine jamás abandonó los escenarios.

Se catapultó a la fama con su personaje de Arthur Seaton en el drama Saturday Night and Saturday Morning de 1960. También es recordado por ponerse en la piel de Winston Churchill en el filme, Gathering Storm.

Aunque nunca obtuvo un Óscar, actuó en más de 60 cintas y es ganador de tres Globos de Oro, dos premios BAFTA, Oso de Plata del Festival de Berlín y Copa Volpi de Venecia.