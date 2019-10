El actor Hugh Jackman turistea en la Ciudad de MÃ©xico y Edomex; comparte fotos de sus recorridos

El actor Hugh Jackman turistea en la Ciudad de México y Edomex; comparte fotos de sus recorridos

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- Hugh Jackman, actor, cantante y productor de cine se encuentra en nuestro país para su espectáculo Hugh Jackman. The Man. The Music. The Show, y desde su llegada ha dedicado gran parte de su tiempo a hacer turismo y compartir fotos de los lugares a los que va con sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, quien diera vida a Wolverine en la saga mutante de los X-Men, ha subido instantáneas de su paso por la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), comenzando por su visita al Parque Quetzalcóatl, ubicado en el municipio de Naucalpan, donde el actor posó rodeado por jardines y una bella vista.

El artista también contempló un tour por el Museo Nacional de Antropología y aprovechó para tomarse una foto en “El Paraguas”, además de agradecer al museo por su gran trato.

Cabe mencionar que el también ganador del Golden Globe, ha recorrido Paseo de la Reforma como parte de su rutina matutina y no ha tenido inconvenientes con tomarse fotos con los admiradores que le han reconocido.

El actor se presenta esta noche en la Arena Ciudad de México, en punto de las 21:00 hrs. para un espectacular evento donde estará acompañado por una orquesta e interpretando éxitos de El Gran Showman, Los Miserables, Broadway, entre otros.