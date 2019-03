El acuerdo lo tomo yo, ya estÃ¡ tomado, asÃ­ de fÃ¡cil: Estrada a empresarios por Ceprofies

El acuerdo lo tomo yo, ya está tomado, así de fácil: Estrada a empresarios por Ceprofies

El Alcalde de Culiacán mencionó que tuvo una reunión con Edna Fong Payán, presidente de la Coparmex. La empresaria le exhortó continuaran los Ceprofies, sin embargo la negativa del Presidente de la capital sinaloense ya era segura desde antes de iniciar el encuentro

Antonio Olazábal

Jesús Estrada Ferreiro compartió que se reunió con empresarios para hablar sobre otorgar beneficios fiscales vía certificados de promoción a inversionistas, sin embargo, el Presidente Municipal les recalcó que el acuerdo ya está tomado, y que no habría más Ceprofies.

El Alcalde reconoció que Edna Fong Payán, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana le pidió la continuación de los apoyos fiscales en la capital sinaloense, sin embargo el morenista le dijo que él ya había tomado su decisión.

--¿A qué acuerdos llegó con los empresarios con el tema Ceprofies?

"No no no, el acuerdo lo tomó yo, ya está tomado, así de fácil".

"La de la Coparmex (Edna Fong Payán) me insistió, le expliqué porque no, les pregunté concretamente ¿Quieren ustedes que yo respete la ley y la Constitución? 'Sí' (le respondieron) pues respétenla ustedes también".

Propondrá Estrada Ferreiro a AMLO se eliminen los Ceprofies en todo el país

Estrada Ferreiro compartió que le insistieron para que otorgara estímulos fiscales, sin embargo el Alcalde mantuvo su negativa.

"No me interesa las cifras que me den, la ley es la que cuenta, la Constitución...el año pasado dejamos de percibir 57 millones de pesos por dar certificados", explicó.

--La sensación con los empresarios ¿Se fueron enojados?

"No, todos me apoyaron, todos. Edna Fong no dijo sí, pero se fue contenta", aseguró.

¿Tiene contento al sector empresarial Alcalde?

"A lo mejor sí".

¿Qué es el Ceprofies? El beneficio que se niega a otorgar Estrada Ferreiro

El presidente Municipal ya había señalado días atrás que pasara lo que pasara en su administración ya no se iban a otorgar Ceprofies a los empresarios, ya que para él es lucrar con el dinero del pueblo.

"Quien venga a invertir en algo, que es propio de Culiacán, lo va a hacer, no le estamos negando apoyos ni beneficios, no vamos a regalar el dinero del pueblo, no vamos a despilfarrar. La gente que venga a invertir tiene que cumplir con la normatividad”, explicó.

Además de las cámaras empresariales, Javier Lizárraga Mercado, titular de la Secretaría de Economía del Estado, exhortó públicamente al Alcalde para que recapacitara en su decisión, sin embargo el morenista no tomó a bien esas declaraciones y reiteró que no habrá más Ceprofies.