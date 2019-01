El Alcalde de MazatlÃ¡n advierte a empresarios que no se dejarÃ¡n chantajear

El Alcalde de Mazatlán advierte a empresarios que no se dejarán chantajear

Esto, luego de que un empresario le acusó de frenar la construcción de una torre de seis pisos en el Centro Histórico

Sheila Arias

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres advirtió a empresarios y "grupos de poder" que no permitirán el chantaje por ningún frente, luego que un empresario local acusó a su Gobierno de bloquear la construcción de una torre de seis niveles en pleno Centro Histórico.

“Le decimos al empresario y a todos los empresarios: 'no nos vamos a dejar chantajear ni por políticos, ni por empresarios, ni por medios de comunicación, nosotros vamos a cumplir la Ley, parece ser que no ha quedado claro, de tal manera, que no aceptamos, ni chantajes, ni presiones de ese tipo”, dijo el Alcalde.

Lo que adelantó es que no permitirán que construya una torre de seis niveles, como lo ha solicitado el empresario, porque el reglamento de la zona lo prohíbe.

El Alcalde agregó que el expediente está plagado de irregularidades desde la administración pasada, pues tiene los requisitos vencidos y un pago hecho cuando ya no tenían valor sus permisos.

“El dictamen del uso de suelo erróneamente fue emitido en Olas Altas, con esa Dirección, cuando la documentación está en la calle Sixto Osuna... no cuenta con la factibilidad de la Secretaría de Salud, posteriormente en fecha 16 de noviembre de 2018... y se le permitió que pagaran cuando legalmente no debía de hacerlo”, señaló.

Agregó que el expediente se encuentra en la Comuna, pero reiteró que negarán el permiso hasta que el proyecto sea modificado al plan parcial del Centro Histórico.