El Alcalde de Mazatlán arremete contra precandidatos a la Alcaldía

Usa Presidente Municipal inauguración de obras para criticar a Fernando Pucheta y Gerardo Rosete

Alma Soto

La inauguración de la Calle Tiros Cuates, en la Colonia Francisco Villa, sirvió de plataforma al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres para increpar a quienes han manifestado su deseo de ser candidatos a la Presidencia Municipal de Mazatlán.

"Me sorprende tanto que algunos de esos que ya pasaron por ahí y que andan en campaña constantemente, con una campañita, platicando con los vecinos y piensan que el ciudadano es pendejo, yo creo que cualquiera nos damos cuenta de que esa gente que se fue abusaba del cargo, se servían del poder", dijo el Alcalde en la inauguración.

Se refirió, sin dar nombres, a un Alcalde que compró un terreno para hacer un panteón que estaba lleno de piedra, se hizo la denuncia porque son muchos millones de pesos, pero esa denuncia la congelaron en los tribunales judiciales, que es uno de los que ha tardado más para irse limpiando.

Y luego, a otro que está siendo apoyado por gente de su mismo partido, Morena, a quienes puso en varios puestos de su administración municipal y quisieron hacer lo mismo que se hacía antes, pensando que él los iba a acuachar.

“No soy tapadera de nadie, a todos los he corrido, a todo al que he encontrado robando de mi propio partido lo he corrido y ahora andan juntos, apoyando a un candidato a Presidente Municipal, no les voy a decir el nombre, pero ya fue Presidente Municipal y lo corrieron porque se robó un millón de pesos, está la firma, y el Gobernador de esa época le dijo, te vas, o te vas al bote, fue a lambisconearle y lo dejaron de Diputado”, manifestó.

En la Calle Tiros Cuates, de la Francisco Villa, se invirtieron un millón 612 mil pesos, entre pavimentación y obra hidrosanitaria, fue una obra de 8 metros de ancho, 147 metros de longitud, 293 metros lineales de guarniciones, 900 metros cuadrados de loza de concreto.

Se usaron, explicó Juan de Dios Garay Velázquez, director de Obras Pública, 191 metros cúbicos de piedra bola para estabilizar el terreno.

En cuanto a la obra hidrosanitaria, se introdujeron 145 metros de tubería de PVC de tres pulgadas para agua potable y 155 metros de tubería de 8 pulgadas para drenaje, informó Luis Gerardo Núñez, gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.

A nombre de los vecinos, Jesús Castro Cruz agradeció por la obra, y solicitó la pavimentación de un tramo que quedó pendiente por 40 metros lineales.

Benítez Torres se comprometió a que se haría la obra el próximo año, aun cuando él ya no estará porque en unos días más solicitará licencia del cargo.

“Estamos apurando porque cada día que pasa se acerca la posibilidad de pedir licencia para irnos a seguir construyendo la Cuarta Transformación, que no quede nada más en Mazatlán, que sea posible hacerla en muchos lugares, pero finalmente eso no depende de un servidor, sino de un movimiento, de un partido, de la ciudadanía y en esa espera estamos”, dijo ante los vecinos.