El Alcalde de Mazatlán carece de oficio para gobernar: PAN

Si Luis Guillermo Benítez Torres decide irse ya tras una candidatura, le caerá muy bien a Mazatlán, asegura José Roberto Gutiérrez González, dirigente del blanquiazul

Cortesía

Si el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres decide retirarse de la Presidencia Municipal para ir en pos de una candidatura, como lo dio entender ayer en un evento público con vecinos del Infonavit Jabalíes, le caerá muy bien a Mazatlán, pues ha demostrado que carece de oficio para gobernar, declaró José Roberto Gutiérrez González.

“El Alcalde ha demostrado no tener oficio para gobernante, tendrá oficios para muchas cosas, pero no para gobernar Mazatlán, porque Mazatlán no se puede gobernar, por ejemplo, dejando que una avenida como la Gabriel Leyva se eche a perder, ha sido totalmente negligente”, manifestó.

Si tiene aspiraciones, dijo, tendrá que resolver con su partido, Morena, y parece que no lo quieren de candidato a Gobernador, por lo menos es lo que se escucha, su pleito tan grande que trae con el Senador Rubén Rocha Mocha, pero al final es un problema interno que deberán resolver y el resto de los partidos tendrán que ser respetuosos de ese proceso interno.

Pero, recalcó González Gutiérrez, el mayor juicio al que se enfrentará el Alcalde, si decide ir por una candidatura, será el de los ciudadanos, 1 de junio del próximo año.

Consideró que, en Sinaloa, a Morena le va a pasar lo mismo que le pasó en 2019 en las seis elecciones por disputar, donde el PAN ganó 21 de 22 distritos electorales en disputa en Tamaulipas, la mayor parte de las alcaldías de Aguascalientes y Durango; y en el 2020 el PRI, siendo gobierno en Coahuila e Hidalgo, refrendó que Morena no es invencible, que es un partido de un solo hombre.

“Y el Alcalde de Mazatlán lo quiere imitar, pero no vemos por dónde pueda tener el impacto de Andrés Manuel López Obrador (Presidente de la República), un ente político que tiene su peso específico”, declaró.

Benítez Torres está utilizando obras futureadas, que ni siquiera se están concretando en este momento, manifestó respecto del mensaje que ofreció a los vecinos del Jabalíes mientras anunciaba que se retiraría de la Presidencia Municipal.

"Es el mismo cuento, el mismo atole con el dedo que quiere vender".