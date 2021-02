El Alcalde de Mazatlán pedirá licencia el 7 de marzo, para ir por la Gubernatura o la reelección

Belizario Reyes

Al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres informó hoy que pedirá licencia a dicho cargo el 7 de marzo para ir en busca de un puesto de elección popular, y no tiene duda que las condiciones políticas lo favorecen tanto para buscar la candidatura a la Gubernatura de Sinaloa como la reelección a la Presidencia Municipal de Mazatlán.

"Yo pido licencia el día 7 (de marzo)", expresó hoy por la mañana en entrevista con personal de medios de comunicación.

Agregó que él no pone la persona que se quedaría en su lugar, que lo sustituirá como Alcalde, ya que eso le corresponde al Cabildo y su último día de labores sería probablemente el 7 de marzo.

-- ¿Para dónde va Alcalde?

"No lo sé, tengo ruta jurídica por los dos lados".

-- ¿Por qué la licencia entonces Alcalde?

"Para eso, o sea para participar (en el proceso electoral en busca de un puesto público), sí, sí, porque si no entonces me invalidan si no pido la licencia a tiempo, hay una fecha para pedir licencia", dijo el Presidente Municipal.

Expresó que el tema de la ruta jurídica no depende de su defensa y ni de él, sino del Poder Judicial.

-- ¿Las condiciones políticas lo favorecen tanto para la Gubernatura como para la Alcaldía?

"No tengo duda, que sí", aseguró Benítez Torres.

Benítez Torres llegó como Alcalde de Mazatlán por la Coalición Juntos Haremos Historia, integrado por el Movimiento de Regeneración Nacional como los partidos del Trabajo y Encuentro Social para el periodo 2019-2021.

Dicha alianza también llevó a la Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador.

El actual Alcalde mazatleco asumió el cargo el 1 de noviembre del 2019.