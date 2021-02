En redes sociales

El alcalde de Miami enfureció con Pepillo Origel por vacunarse contra el Covid-19; podría recibir un castigo severo

El conductor sigue en centro de la polémica por haberse inmunizado en Estados Unidos a pesar de vivir en México

Franco Parra

Las actuaciones del periodista Juan José Origel al recibir las dos dosis de la vacuna contra Covid-19 lo han colocado en el ojo del huracán. El comunicador fue duramente señalado por viajar de México a Miami, Florida, para recibir el antídoto y después presumirlo entre burlas en las redes sociales, de acuerdo con información de Infobae, lo que en esta ocasión sí podría generarle algunas consecuencias y así lo dijo el alcalde de la ciudad norteamericana, Francis Suárez.

El funcionario público de Estados Unidos comentó que la actitud de “Pepillo”, como también se le conoce en nuestro país, es una “falta de respeto” y una “inmoralidad” hacia la ley norteamericana y los residentes de aquella ciudad, quienes debieron recibir la vacuna antes que cualquiera.

Juan José Origel

Hay que recordar que hace casi un mes Juan José Origel presumió en sus redes sociales que recibió en Miami la primera dosis del medicamento y el pasado martes compartió un video, entre risas, sobre que obtuvo la segunda porción de la inoculación. Ambos anuncios del conductor lo han hecho acreedor a miles de críticas no sólo en México sino en el mundo entero.

Ahora es el alcalde de Miami, Francis Suárez, quien reprobó el comportamiento de “Pepillo”, ya que se debe privilegiar el derecho de los residentes norteamericanos.

“Es una gran falta de respeto el hecho de que gente venga desde afuera; se burlan de nosotros, se ponen por enfrente de la línea y eso es algo que insulta en realidad a los residentes de nuestra comunidad”, comentó el político en entrevista con Al rojo vivo para la cadena de televisión, Telemundo.

Según Suárez, el caso de Juan José Origel se pondrá bajo investigación para aplicar una sanción y recordó otros casos polémicos, como el de las dos jóvenes que se disfrazaron de adultos mayores para aplicarse la vacuna.

“Cualquier castigo bajo la ley se debe de implementar lo más severo posible... es inconsciente e inmoral”, abundó el funcionario público.

El Departamento de Salud de Florida sí se ha pronunciado sobre los no residentes que ya recibieron la vacuna y destacó que si estos fueron inoculados antes del 21 de enero de 2021, podrán obtener la segunda dosis; aunque el caso de Juan José Origel es diferente porque él tuvo el medicamento el pasado 23 de enero.

A finales del mes pasado comenzó la polémica para el ex conductor de Ventaneando, quien presumió en sus redes sociales que ya había recibido la primera dosis de la vacuna.

La aplicación generó cientos de comentarios negativos de todos los mexicanos y residentes norteamericanos que reprobaron el comportamiento del presentador, quien viajó de México a Miami para inmunizarse a pesar de no vivir en Estados Unidos.

Las opiniones de la sociedad civil fue retomada por la prensa en todo el mundo, donde se criticó duramente la actitud de “Pepillo” y hasta se dijo que se le negaría la segunda dosis o se le retiraría la visa para ingresar de nuevo al país norteamericano.

“Lo hice (compartirlo en redes sociales), porque en primer lugar estaba muy emocionado y para que mucha gente que no se atreve y no quiere recibir la vacuna, pues que vean. No sé, me emocioné muchísimo y aparte por pende**, la verdad, porque mejor no hubiera subido nada”, se sinceró en el programa Hoy.

“Era sin ninguna mala intención”, añadió ante los comentarios de sus compañeros y conductores, Raúl “El Negro” Araiza y Andrea Escalona.

El tiempo pasó y Juan José Origel viajó a Miami para recibir su segunda vacuna, así que publicó un video que no dejó nada contento a sus seguidores.

“Aquí estoy en Miami, vine a la vacuna. Me vine a poner la segunda vacuna, así es que no me queda más que darle gracias a Dios por estar vacunado, de todos modos me voy a seguir cuidando porque tenemos que seguirnos cuidando aunque estemos vacunados de todas maneras porque esto va a seguir. Le pido a Dios que todos estemos vacunados... Voy a seguir dando la vuelta aquí en Miami, no me pidieron ni la visa, nada, aquí ando miren: camine y camine”, dijo en el video publicado el pasado martes.

Este nuevo clip desató otra vez las críticas, principalmente de conductores de otros espacios informativos como Flor Rubio o Aylín Mujica.