El Alcalde que gobierna MazatlÃ¡n como LÃ³pez Obrador

El Alcalde que gobierna Mazatlán como López Obrador

El presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, está convencido que es un similar de Andrés Manuel López Obrador

Sheila Arias

En sus acciones se percibe y para él no hay duda.

"Yo creo que soy el único ejemplo, en muchas partes del país, que gobierna a imagen y semejanza del Presidente de México, con honestidad, transparencia, austeridad; soy uno de los pocos en el país, que, no en balde, el Presidente me lo dijo 'vas muy bien', eso vale más que todo", así se lo comentó AMLO el sábado pasado, según dijo, en el estadio "Teodoro Mariscal" donde encabezaron un encuentro con cientos de ciudadanos, el primero de su sexenio en este puerto.

Ese día, momentos antes del acto, un grupo de ciudadanos le gritó al Químico "traidor" por su respaldo al nuevo proyecto del Parque Central, en las inmediaciones del Bosque de la Ciudad.

"Ya había visto a las personas... esa gente lo que busca es llamar la atención de los medios, y a los medios los manejan, a mí me sorprende que pongan como si fuera la nota más importante dejando de otro lado lo otro, tendrán sus intereses, yo no, entonces no me preocupa. Estoy contento con la exposición del Presidente, no voy a parar, voy a trabajar con todo", agregó.

"El Químico" se ha encargado de "tropicalizar" las políticas aplicadas por López Obrador.

Al interior de su Gabinete la orden es ir contra la corrupción, contra el huachicoleo, aplicar sin pretexto un plan de austeridad, y mantener las finanzas transparentes.

Aquí el Alcalde ha puesto en marcha su programa "De cara al pueblo", cada miércoles es un encuentro con la prensa, similar a las conferencias matutinas que ofrece todos los días Andrés Manuel.

Así, dijo, gobierna a imagen y semejanza. Y así seguirá.

Y señaló de radicales a los que le gritaron "traidor".

"Nosotros siempre estuvimos no es desacuerdo con el parque central, en desacuerdo con el ecocidio que son cosas diferentes, debió haberse hecho de otra manera, nosotros cuando llegamos a la presidencia ya estaba prácticamente terminado. Todo lo que se aprobó fue en la pasada administración, no en ésta, eso es lo que quiero que se diga".

- ¿Ya no pudo hacer nada prácticamente?

Nada, el daño estaba hecho, ¿qué es lo que se debe hacer? se debe ordenar a quiénes provocaron el ecocidio, reponer el daño, pero sería un pecado social destruir el parque central, no nos preocupa. Al Presidente, inclusive lo de las guarderías ustedes vieron, el presidente tiene muy claro cómo está el país y sabe que hay este tipo de grupos radicales que no es otra cosa, si fueran grupos de a de veras y no sólo con la intención del golpear al Químico, se hubieran atravesado cuando estaban haciendo ecocidio y sin embargo, no estaban haciendo nada.

Y aseguró que, detrás de estas manifestaciones, no hay argumentos.