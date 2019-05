El amago de Trump tira la BMV, pero también a las bolsas en EU

En su apertura, el Índice de Precios y Cotizaciones perdió más de 2 puntos porcentuales

Sinembargo.MX

31/05/2019 | 09:24 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sufre este viernes tras las declaraciones del Presidente Donald Trump sobre la imposición de aranceles a los productos mexicanos.

En su apertura, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) perdió más de 2 puntos porcentuales. En sintonía, los mercados estadounidenses también sufrieron el embate de los tweets del mandatario neoryorquino, registrando pérdidas en los tres principales indicadores de Wall Street.

Las medidas económicas propuestas por Trump no sólo causaron efectos sobre los mercados financieros, sino hasta en algunos miembros del Partido Republicano de Estados Unidos.

De acuerdo con declaraciones recogidas por The Washington Post, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, respaldó las declaraciones sobre la crisis fronteriza, pero no así la imposición arancelaria. Además, el Senador Joni Ernst, de Iowa, le solicitó al Presidente Donald Trump que reconsiderara la medida.

El IPC abrió en las 42 mil 433.10 unidades, con pérdidas por el 2.11 por ciento. De las 35 empresas que lo conforman, las acciones del grupo financiero Banorte GFNORTEO.MX encabezaron las pérdidas, con un 5.84 por ciento; seguidas de la minorista Wal-Mart, que restaban un 2.36 por ciento.

En sus últimas dos sesiones, el índice mexicano había logrado recuperar 2.7 por ciento, expectante de la ratificación del T-MEC, que sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Wall Street abrió este viernes con pérdidas y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajaba un 1.12 por ciento minutos después del comienzo de la sesión, el selectivo S&P 500 retrocedía un 1.11 por ciento y el índice compuesto del mercado Nasdaq se deslizaba un 1.22 puntos.

Luego de los cierres positivos del jueves, los mercados europeos también se vieron arrastrados, con pérdidas de hasta 1 por ciento, por la disputa comercial de EU con China. Esto afectó del mismo modo a las bolsas asiáticas, entre las que destacó el cierre en rojo del índice Nikkei, de la Bolsa de Tokio, con una caída de 341.34 puntos, un 1.63 por ciento, hasta situarse en 20,601.19 enteros.

La Bolsa de Valores de Londres abrió con tendencia a la baja y su índice principal, FTSE-100, caía 58.51 puntos, un 0.81 por ciento. El índice selectivo DAX, de la Bolsa de Fráncfort bajó un 1.34 por ciento. El FTSE MIB, de la bolsa de Milán, perdía un 1.17 y Bolsa de valores de París caía 1.08 por ciento. La Bolsa española inició la sesión de este viernes con una caída del 1 por ciento.

REPUBLICANOS TIEMBLAN

Pese a respaldar las medidas sobre temas migratorios del Presidente Trump, el Senador republicano McConnell dijo que México es el tercer socio comercial de EU, por lo que “una relación económica sana y vibrante con México es una fuente vital de nuestra prosperidad conjunta”, según reportó el diario The Washington Post.

Por su parte la Senadora Ernst le pidió a Trump que reconsiderara la medida, pues podrían devenir en el colapso del acuerdo comercial y esto afectaría al agricultura estadounidense.

“El USMCA brindaría una certeza muy necesaria a nuestra comunidad agrícola, en un momento en que la necesitan (…) si el Presidente sigue adelante con esto, me temo que se ahogará el progreso para lograr que este acuerdo comercial a través de la línea final”, citó el diario estadounidense.

Charles E. Grassley, presidente del Comité de Finanzas del Senado, criticó la decisión de Trump como “un mal uso de la autoridad arancelaria presidencial y contraria a la intención del Congreso”.

La Secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, justificó la medida de Trump y dijo, en entrevista con Fox News, que “el Congreso ha fracasado, y al mismo tiempo, México tiene la capacidad de intensificarse y hacer más. El Presidente les ha estado pidiendo durante meses que hagan eso, y ahora está implementando algunas medidas que, con suerte, harán que se comprometan más para que comiencen a ayudarnos en este proceso".

Esta mañana, el Presidente Donald Trump insistió en su postura sobre los aranceles. Dijo que la tarifa no sólo es para detener la migración, también las drogas.

“Con el fin de no pagar las tarifas, si empiezan a aumentar, las empresas dejarán México, que ha tomado el 30 por ciento de nuestra industria automovilística, y volver a casa a los Estados Unidos, México debe recuperar su país de los señores de la droga y los cárteles. ¡ La tarifa consiste en detener las drogas y los ilegales!”, escribió Trump este mañana en su cuenta de Twitter.

EL PESO A LA BAJA

La mañana de este viernes, el peso mexicano se ve fuertemente golpeado por las declaraciones del Presidente Donald Trump de la posibilidad de imponer aranceles del 5 por ciento a los productos mexicanos. En ventanillas bancarias la divisa se depreció llegando a los 20 pesos por cada billete verde.

Al cierre del jueves, el dólar spot se ubicó en 19.09 pesos, pero después del anuncio de Estados Unidos, el tipo de cambio se ha colocado hasta en los 19.78 pesos durante las primeras horas de hoy, registrando pérdidas de hasta el 3 por ciento.

Este es el peor nivel del peso durante todo el año.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confió esta mañana que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, va a rectificar en su postura de imponer un arancel a los productos mexicanos porque, dijo, “México no merece un trato como el que se quiere aplicar”. También destacó que su Gobierno no responderá de “manera desesperada”, pero sostuvo que un impuesto de ese tipo no conviene a ninguno de los dos países e hizo un llamado a todos los mexicanos a cerrar filas.

“No vamos a contestar de manera desesperada. Vamos a esperar tiempo, la evolución de esta situación. Como lo digo en la carta no consideramos que deba de aplicarse la Ley del Talión. No es diente por diente, ojo por ojo, porque no quedaríamos chimuelos o tuertos todos”, sostuvo López Obrador.