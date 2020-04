El América de Giovani Dos Santos remonta y vence 3-2 a los Tigres de Nahuel Guzmán en la eLiga MX

Las Águilas vinieron de atrás para vencer a los de San Nicolás de los Garza en un entretenido partido disputado entre Giovani Dos Santos y Nahuel Guzmán

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ Un auténtico juegazo fue el que América, comandado por Giovani Dos Santos y los Tigres de Nahuel Guzmán, brindaron en esta segunda fecha de la eLiga MX, derrotando las águilas a los felinos por marcador de 3-2.

El juego tuvo de todo tanto dentro como fuera del “campo”, pues los futbolistas tuvieron mensajes de aliento previo al arranque.

Por parte de Gio, fue el técnico Miguel Herrera quien mandó toda buena vibra al delantero.

“Que tus dedos salgan muy rápido y veloces y nos des el triunfo en la eLiga”, señaló el apodado “Piojo” .

Mientras que de lado del “Patón”, estuvieron José Rivas y Lucas Zelarayán, anhelando ambos el primer triunfo de los auriazules en este certamen.

“Patón de oro hoy estamos en tus manos, todos los incomparables estamos contigo, si nos has regalado campeonatos y victorias que no nos regales los tres puntos, Giovani no nos hace nada, eres un vicio en ello”, remarcó la ‘Palmera’.

Ya en el juego los capitalinos se fueron muy rápido abajo con el gol de Eduardo provocando el festejo del “Chino” y de Guzmán. No obstante, Dos Santos de inmediato empató con su mismo avatar para irse al descanso con el 1-1.

Un tanto en fuera de lugar de Roger Martínez causó estragos en los jugadores, siendo motivo de festejo para Zelarayán, “off side papá, siga, muy bien referee”, celebró Lucas.

La revancha vendría apenas segundos después, pues Andrés Ibargüen puso el 2-1. Pero tal y como en el primer tiempo los cartones se emparejaban inmediatamente gracias a un penalti cobrado por André Pierre-Gignac.

Sobre la recta final caería el doblete de Ibargüen para brindarle el tercer gol y el primer triunfo a los Azulcremas en este certamen virtual.

Los norteños siguen sin ganar en la competencia registrando un empate y una derrota; mientras que América sumó tres puntos de oro con los que se mete de lleno en el torneo.