El anuncio de la muerte de Chadwick Boseman se convierte en el tuit con más ‘me gusta’ en la historia

MÉXICO (SinEmbargo).- El tuit que anunció la muerte de la estrella de Black Panther de Marvel, Chadwick Boseman, se ha convertido en la publicación de la plataforma que ha recibido más “me gusta” de todos los tiempos. El mensaje, compartido este 29 de agosto en la cuenta del actor, ha acumulado 6 millones de “corazones”.

“El tuit con más me gusta. Un tributo digno de un rey”, ha tuiteado la propia red social.

Boseman falleció este sábado, a la edad de 43 años, en su casa de Los Ángeles tras una larga lucha contra el cáncer. El actor fue diagnosticado con cáncer de colon en estadio III en el 2016, que desde entonces llegó al estadio IV. La estrella no había hablado públicamente sobre su diagnóstico.

Most liked Tweet ever.

A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP