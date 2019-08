El Arsenal anuncia la contratación del defensa brasileño David Luiz procedente del Chelsea

LONDRES._ El Arsenal del entrenador español Unai Emery anunció este jueves el fichaje del defensa internacional brasileño David Luiz, de 32 años, procedente del Chelsea.

El central inició su carrera internacional en el Benfica portugués. Luego jugó en el Chelsea, en dos periodos, y en el París St. Germain, donde estuvo ya a las órdenes de Unai Emery. Con la selección de Brasil ha jugado 56 partidos.

“David tiene una gran experiencia y estoy deseando volver a trabajar con él. Es un jugador muy conocido que nos va a dar mayor fuerza defensiva”, comentó el técnico español.

David Luiz llevará el dorsal 23 en la camiseta, según informa el club londinense.

El Arsenal anunció también este jueves, día en que se cerraba el plazo de fichajes en el futbol inglés, la incorporación del lateral izquierdo escocés Kieran Tierney procedente del Celtic de Glasgow.

Tierney, de 22 años, llevaba varias semanas en la órbita del Arsenal, pero no ha sido hasta escasos minutos para el final del mercado de fichajes en Inglaterra cuando los ‘Gunners’ han oficializado su incorporación con un video en redes sociales.

El video de David Luiz fue publicado por la cuenta oficial de Twitter del Arsenal. “Es bueno tenerte al norte de Londres”, escribió el club de futbol en el post acompañado del video.

🔵➡️🔴

So good to have you in north London, @DavidLuiz_4 😎

🇧🇷 #BemvindoDavid pic.twitter.com/1NDhcPkTzF