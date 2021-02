EXPOSICIÓN

El arte es un antídoto frente a la pandemia, crean ARTídotos: un proyecto colectivo y expansivo

La muestra se lleva a cabo en la Joan Hisaoka Healing Arts Gallery, en el Smith Center en Washington, participan artistas multidisciplinarios: hay pintura, escultura, instalación, performance, video, música, talleres presenciales y en línea

Nelly Sánchez

Integrar el arte a la vida diaria y presentarla como un recurso terapéutico o antídoto para aliviar cualquier situación de enfermedad en la comunidad, es la premisa de la que parte ARTídotos, proyecto que reúne artistas multidisciplinarios en la Galería Joan Hisaoka Healing Arts, del Smith Center en Washington.

Se trata de un proyecto colectivo y expansivo, que de manera presencial y en línea, propone el arte en todas sus formas, pintura, escultura, instalación, performance, video, música, como una herramienta para curar aquellas afecciones que se han visto potencializadas durante la pandemia.

La idea surgió incluso antes de que comenzara el confinamiento, cuando la artista colombiana Carolina Mayorga, propuso a la creadora sinaloense Irene Clouthier, ser la curadora de este proyecto que reuniría a artistas de diferentes países y llevaron la propuesta a Lindsey Yancich, directora de la galería, que desde su creación en 2005, ha creído en el poder sanador y curativo del arte.

“ARTídotos es tomar el arte como un antídoto para lo que sea, siempre ha existido pero ahora se vuelve más importante y evidente, por la pandemia y el confinamiento, porque todos tuvimos que utilizar el arte como nuestro antídoto. Piensa en vivir en pandemia sin música, sin literatura, sin cine… No sobrevivirías”, asegura Clouthier.

Carolina Mayorga y Lindsey Yancich

El origen

Mayorga tuvo la idea luego de una exposición en el museo de la OEA, el año pasado, a la que invitó a un grupo pequeño de artistas a participar en uno de los programas.

“Me quedó esa idea de hacer un proyecto y expandirlo más a los artistas, y surgió la idea de ARTídotos, le comenté a Irene y presentamos el proyecto a Lindsey”, compartió Mayorga en entrevista vía Zoom.

“Como la misión de la galería es el arte como herramienta curativa, pertenece a un centro y que tiene un programa para pacientes terminales de cáncer y les propuse el tema de ARTídotos específicamente para este espacio”.

El proyecto inició en enero con una intervención artística de Mayorga, en enero. Cada artista tiene la galería durante una semana para crear libremente su propio ARTídotos.

“Es una exposición que evoluciona, hay artistas de Colombia, muchos de Washington, músicos, artistas visuales, serigrafistas, cada uno tiene una semana, ya van siete en galería y luego una programación con el resto que van a hacer performance, incluso Irene está buscando un artista en México, que hará algo virtual, para tener más participación”

Performance de Heloisa Escudero

La filosofía del Joan Hisaoka Healing Arts Gallery

El Smith Center celebró recientemente su 25 aniversario y la galería abrió sus puertas en 2005, tiempo desde el cual ha trabajado de cerca con la idea del poder sanador y curativo del arte, como parte del tratamiento integral de la gente que se acerca a ellos.

“La misión es que las personas que se acerquen, cuidadores, personas con cáncer o sobrevivientes, encuentren la manera en que puedan sanar de la mejor manera, sea a través de los programas de meditación, yoga, de cocina, nutrición o los programas y talleres artísticos”.

Los tratamientos de cáncer, agregó Clouthier, no son lineales, son de altas y bajas y cada quien elige si quiere un taller de yoga, arte, nutrición o todo”.

Las tres coincidieron en que el arte es curativo y en tiempos como los que actualmente se viven, de pandemia, de confinamiento, es indispensable.

“Los que somos artistas es nuestra terapia para no volvernos locos, esa es la idea general del ARTídotos. Carolina quería un proyecto que incluyera la mayor cantidad de artistas y que ellos a su vez estén inspirando a otros a crear su propio ARTídoto”, destacó la curadora mexicana que desde hace 20 años vive en Washington.

En total 18 artistas participando, entre 6 que están haciendo una mini residencia en la galería con proyectos in situ: Carolina Mayorga, Marta Staudinger, Travis Childers, Heloisa Escudero, Zsudayka Terrel y Rex Delafkaran.

Además, dos proyectos con instituciones externas entre ellos el Edgar Endress, que hará una intervención en el Hospital INOVA Schar Cancer Institute, talleres impartidos por artistas de diferentes disciplinas como el que hará La Colectiva un grupo de mujeres desde Bucaramanga, Colombia, Cheryl Edwards quien trabaja con el concepto del agua y las muñecas egipcias, Joan Belmar, quien impartirá su taller desde Nueva York, y todos los proyectos tienen que ver con la misión curativa de la galería y el poder curativo del arte.

Obra de Marta Staudinder

A un año de la pandemia, el confinamiento y las posibilidades

Cuando el mundo se paralizó por la pandemia ocasionada por el coronavirus, compartió Clouthier, se bloqueó un poco, estaba paralizada, con ansiedad y miedo.

“No estaba produciendo y tuve que empezar a retocar trabajos anteriores para empezar a tomar el ritmo”.

A Carolina Mayorga le pasó al revés, empezó a producir compulsivamente e hizo más de 500 dibujos en aproximadamente un par de meses.

Para la galería, compartió Lindsey, fue un reto tratar de llegar al público y seguir sirviendo a la gente, pero por otro lado se permitieron romper las fronteras.

“Cuando estábamos encerrados, porque el confinamiento no era opcional, el reto era tratar de seguir llegando a la gente a la que sirve y a la comunidad, pero por otro lado ha sido un reto pero nos ha permitido romper las fronteras, y hemos tenido gente participando en línea desde Panamá, Dinamarca, México, Colombia, diferentes lugares de Estados Unidos”.

La pandemia, asegura Irene Clouthier, ha sido una gran oportunidad y ARTídotos ha tratado de meterse en esa parte de ese reto de tratar de expandirse.

“Tenemos artistas que vienen una semana cada uno, a trabajar solos en la galería. Hicimos la selección de los artistas, pero no sabemos tenemos una idea cien por ciento clara de qué es lo que van a hacer y lo estamos dejando abierto a que ellos tengan su momento catártico, solos en la galería y a ver qué pasa”, señala.

“Todos hemos tenido que aprender a soltar el control, el tener una idea preconcebida de cómo tiene que ser el resultado, estamos dejando a los artistas en la galería y a ver que pasa, tenemos una idea de lo que harán, pero puede cambiar y estamos abiertos”

Compartió que una de las artistas lo que hizo fue una transmisión en vivo de una meditación, y la hizo sentada frente a los cuadros que pintó.

“Todos los artistas están tratando de salir del modelo convencional de lo que siempre habíamos hecho. Ellos experimentan y trabajan ahí y en un momento en que todos debemos trabajar desde nuestras casas, que les abran un espacio les cambia la estructura mental de los últimos 10 meses”.

Los trabajos en la galería terminarán con Rex, un artista de ascendencia iraní que trabaja con cerámica y performance y después se llevarán a cabo los talleres que se extenderán hasta junio.

Entre los talleres, adelantó Clouthier, habrá uno en coordinación con Almendro Residencia, de Culiacán, en el que participará la artista Carmen Torres.

“Será en español, sin traductores, a ver qué sucede, a ver quién se mete, sin inscripciones, ni claves, totalmente incluyente”.

PRÓXIMA EXPOSICIÓN EN CULIACÁN

Irene Clouthier planea una exposición en agosto, en Culiacán, que será una revisión de media carrera como artista profesional.

PATROCINIOS

El proyecto ARTídotos es patrocinado por DC Commission on the Arts and Humanities, Capitol Hill Arts Workshop, y el Programa de Residencias Artísticas del Smith Center en Washington, DC.

Síguelos en redes sociales

Y tenemos una página en Facebook como @ARTidotes Community Project y en Instagram en la página de la la galería @Hisaokaarts y en la página web https://www.joanhisaokagallery.org/

LOS ARTISTAS

LaColectiva

Greg Svitil

Marta Staudinger

Travis Childers

Rex Delafkaran

Zsudayka Nzinga

Heloisa Escudero

Stephanie morse

Cherie Lester

Nancy Arbuthnot

Mei Mei Chang

Akemi Maegawa

Joan Belmar

Edgar Enders

Cheryl Edwards

Sobia Ahmad

Jake Reid

Carmen Torres