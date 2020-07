El arte es una herramienta para la paz

Artista colombiano comparte a Culiacán su experiencia

José Abraham Sanz

César López, un artista colombiano reconocido por ser activista y creador de la escopetarra, un instrumento fabricado con partes de un fusil AK-47, compartió a Culiacán su experiencia como agente de paz en su País, de donde destacó la importancia de contar con el arte como una herramienta contra la violencia.

Desde su punto de vista, el arte puede cambiar la forma de apreciar los problemas y hallar las mejores maneras para solucionarlos, pensando sin odio ni presión.

“Tenemos que pensar en el arte como una herramienta política, en esto hay mucha bibliografía, hay gente que ha contado esta historia: aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos la historia de un proceso de paz, que tiene una anécdota que me llegó a mí, de una canción que acompañó momentos en que se tomaran decisiones, y eso para mí es una pista de que el arte ha acompañado a quienes han tomado decisiones, a quienes han tenido en su pluma, en su papel, la posibilidad de transformar la vida de millones de personas, acompañados a formarse de una normalidad sana”.

“Que no opere desde la rabia, que tenga la mirada más amplia y en eso el arte es tal vez, el gran maestro, porque lo que hace el arte es que trabaja con los sentidos, él amplía al ser humano su paleta de emociones, un niño o una niña que ha sido educado en el arte, amplía esa posibilidad que tiene de recibir el mundo a través de los sentidos”.

Recalcó que las personas que trabajan en la política deben buscar hacer su trabajo con esa herramienta.

“Dicen que el arte tiene la capacidad de devolverle el corazón a la política, de devolverle el corazón perdido en medio de las tensiones, del juego que de por sí ya trae”, dijo.

López dijo que uno de sus logros como activista es que fundaron un grupo artística que se llamaba de reacción inmediata, que acudía a los lugares en donde ocurrían las tragedias y llevaban música y canto, para aliviar a las víctimas de la violencia.

La sanación, recalcó, es importante tanto como personal como colectiva.

Destacó además que se debe ampliar el concepto de población vulnerable, puesto que estamos acostumbrados a llevar ayuda sólo para ciertos grupos, pero que no podemos darnos cuenta que otros, que históricamente pensamos que están bien, puedan necesitar ayuda.

“Siempre pensamos que la población vulnerable era la mujer, afro, del barrio o estrato más pobre, y no hemos podido abrirnos a entender la vulnerabilidad de otro tipo de personas; empresarios, por ejemplo, que claramente no tienen riesgo de no tener su alimento, pero tienen vulnerabilidad de lo que llamamos el estreñimiento emocional, la imposibilidad de empatizar con quienes trabajan y son tomadores de decisiones, entonces tenemos que abrir esa paleta, no sólo con los muchachos, la pandilla, el barrio, la cárcel”, expresó.