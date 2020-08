Líneas pictóricas en línea

El arte es una manera de entender la vida: Janeth Berrettini

El cuerpo, su movimiento y cuestionar a la sociedad definen la obra de la artista visual radicada en Suiza

Héctor Guardado

El arte es una manera de entender la vida y digerir las inquietudes que la asaltan, que la sorprenden, afirmó durante su participación en el programa Líneas pictóricas en línea. Janeth Berrettini, la artista venezolana que desarrolló una importante labor como maestra en Mazatlán a lo largo de seis años.

La también fundadora del salón de pequeño formato 'Sinaloa, Interversiones Arte en el Espacio Público', en estos momento dirige su propia escuela en Zurich, Suiza, y desde allá fue entrevistada por Claudia Lavista para el programa digital.

"La referencias más inmediatas que uno tiene cuando abordas el arte son: uno mismo, el mundo y lo que tú eres, esos son tus primeros temas. Cerca de la escuela de artes donde estudié en Caracas, estaba la academia de danza del Estado y ahí aprendí a ver y captar los cuerpos y el movimiento", expresó.

"También en la carnicería de mi padre aprendí a tocar y ver las carnes, los huesos, otros cuerpos, dibujaba en los papeles de la carnicería todo el tiempo".

La relación estrecha con dos bailarines con los que vivió un par de años, la hicieron una habitante de la danza y ese fue un tema recurrente en su obra.

"La inauguración de mi primera exposición individual como artista profesional se llamó Los amorosos, en la Galería Viva México. Víctor Manuel Ruiz y Claudia Lavista eran los bailarines con los que vivía y ellos crearon un performance para la inauguración, con el tiempo esa coreografía se incorporó a la compañía Danza Hoy, la más famosa de Venezuela a finales del Siglo 20 y fue el detonante para que se formara la compañía Delfos Danza contemporánea", expresó.

"Me enamoré del movimiento y de los cuerpos gracias a la danza, cuando me fui a vivir a Mazatlán, invitada por Delfos para dar clases en su escuela, llegué solo por tres semanas y me quedé seis años, pensé que iba a envejecer en Mazatlán, pero la vida me sorprendió nuevamente y ahora vivo en Zurich .

"El arte es una manera de entender la vida y de digerir lo que a uno lo asalta y lo sorprende en la vida, he sido tan obsesiva con mi quehacer artístico, dedicó muchas horas de trabajo a eso, que me ha llevado a indagar por mi cuenta muchas técnicas, aprendí soldadura, cerámica, mi formación formal se consolidó con la autoeducación", dijo.

"En este momento estoy trabajando con el concepto del tiempo, existe un tiempo especial y he pensado cómo documentar ese tiempo, he diseñado una estrategia para convertir en una suerte de sismógrafo que puede registrar cualquier movimiento, que después utilizo para crear obras de arte. Pero de repente en una misma obra utilizo técnicas clásicas y contemporánea no tengo prejuicios en ese sentido".

Confeso que está en Instagram porque quiere estar presente en el interés de la gente que ahora están metidos en sus teléfonos celulares gran parte de su tiempo.

"Cada día publiqué un collage, los hacía en físico, les tomaba fotos y los publiqué en instagram, cuando llegue a 100 obras lo deje de hacer, tuvo un éxito y todo está registrado.