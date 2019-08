El asesino viajó más de 10 horas hasta El Paso; publicó manifiesto contra los hispanos, y mató a 20

Washington (SinEmbargo).- Las autoridades estadounidenses investigan el posible vínculo del sospechoso de la masacre de El Paso con un manifiesto publicado en internet en el que se critica “la invasión hispana de Texas”, informó hoy el diario local El Paso Times.

“Ahora mismo tenemos un manifiesto de este individuo que indica un posible delito de odio”, señaló el jefe de Policía de El Paso, Greg Allen, esta madrugada.

El escrito, publicado poco antes de la matanza que dejó 20 muertos y 26 heridos, habla de “una invasión hispana de Texas” y advierte del “reemplazo de la gente de raza blanca por extranjeros”, según los medios locales.

Patrick Crusius, presunto autor del ataque.

La legisladora demócrata Veronica Escobar, que representa el distrito de El Paso en el Congreso, afirmó que, mientras se establece la conexión con el sospechoso, el manifiesto apuntaba a sentimientos anti-migrante.

“La narrativa del manifiesto está alimentada por el odio. Y está alimentada por el racismo, la intolerancia y la división”, agregó.

Los investigadores están interrogando al sospechoso, identificado por los medios locales como Patrick Crusius, un joven blanco de 21 años, quien habría conducido más de diez horas desde su localidad de residencia, Allen, en el extremo opuesto de Texas.

Por el momento, las autoridades oficiales no han confirmado más que la detención de “un hombre blanco de 21 años”.

#BREAKING: El Paso Police say there are reports of an active shooter at the Walmart near the Cielo Vista Mall (Video: Victoria Balderrama) pic.twitter.com/ht4Usz6eNc