El avance de Mazatlán es por la unión de su gente: chef Rosie O’Connor

La nacida en Estados Unidos, pero hija de padre mazatleco, asegura que ahora sabe que su éxito es por la sangre que corre por sus venas

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN.- La chef estadounidense, Rosie O’Connor, nunca había estado en esta ciudad aún cuando es hija de padre mazatleco. Ahora ella se encuentra aquí por primera vez y llegó como invitada especial del festival virtual gastronómico “El Otro Sabor de Mazatlán”.

La galardonada en 2015 por el ex Presidente Barack Obama, con el Premio al Servicio Voluntario, asegura que este puerto es ejemplo por el avance que ha tenido gracias a la unión de su gente.

“Mazatlán es tradición, familia. Ustedes tienen una elección del futuro (eligen su futuro), son el ejemplo de México, como debe ser (...), de cómo deben de ser las cosas, en el sentido que van cambiando. Ahorita todos se unieron y están cambiando para mejorar Mazatlán; hay una hermandad aquí”.

Como invitada especial de “El Otro Sabor de Mazatlán”, mencionó que la gastronomía local tiene su tradición, sin embargo, agregó, los chefs del puerto que han ido a prepararse al extranjero le están dando un giro prometedor a esta cocina.

Por otra parte, la propietaria de los restaurantes Provecho Grill y Xicana CaliMex en California, dijo que ahora sabe que su éxito lo debe a la sangre mazatleca que corre por sus venas.

“Por algo está Mazatlán en mi sangre, hoy me estoy dando cuenta que está en mi persona, si no fuera por la sangre de mi papá, no hubiera avanzado. Los mazatlecos enseñan, son tradición y van enseñando y es el futuro y lo que me he dado cuenta, mi éxito es porque tengo sangre de Mazatlán”.

Rosie O’Connor ha tenido gran participación dentro de “El Otro Sabor de Mazatlán” y la noche del viernes, junto con la chef Andrea Lizárraga, consintieron el paladar de los comensales en el Restaurante “El Presidio”, como parte de una de las cenas especiales de este festival.

Lo que sirvieron:

Primer tiempo: Tiradito de pesca del día, aguachile de habanero tatemado, puré de aguacate y crujiente de camarón.

Segundo tiempo: Chile guajillo relleno con chorizo de camarón.

Tercer tiempo: Pulpo a las brasas en mole manchamanteles.

Postre: Cremoso de maracuyá con ganache de chocolate semiamargo y Sablé Bretón servido con helado de caramelo salado y crumble.