El avionetazo fue como un desastre natural, dice el Alcalde de CuliacÃ¡n

El avionetazo fue como un desastre natural, dice el Alcalde de Culiacán

Jesús Estrada Ferreiro se comprometió a investigar si hubo alertas previas de los vecinos del sector del accidente

José Abraham Sanz

CULIACÁN.- El Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, dijo que lo ocurrido el lunes en Rincón Real, con el accidente de la avioneta y las cuatro personas que fallecieron, es como un desastre natural, que no está en las manos de la autoridad evitarlo.

Sin embargo, se comprometió a investigar si hubo en el lugar reportes previos de los vecinos por supuestos excesos que desencadenaron el suceso.

"Eso que pasó es como un desastre natural, o sea, es algo que no está en las manos nuestras como autoridades evitarlo", expresó.

"Podemos implementar medidas preventivas, recomendaciones, a las autoridades de aviación civil, a las propias personas, pero muchas veces esas aeronaves despegan o aterrizan en pistas clandestinas".

Estrada Ferreiro no quiso abundar en rumores como que se trataban de apuestas o situaciones de excesos previos, pero sí dijo que investigaría si este tipo de hechos fueron previamente reportados.

"Aun cuando sea cierto lo que comentan, cómo evitamos que ellos allá, en un corral o en una casa en particular, hagan apuestas o acuerdos que no alcanzamos nosotros, que desconocemos", señaló.

"Yo en lo particular no tengo conocimiento, para un reporte necesitan llamar, que se registre al 911, no tengo yo noticias de eso, pero eso fue como muy rápido, no creo que haya habido un reporte... ese es buen dato, voy a investigar".

Ofrece apoyo a familia afectada

El Presidente Municipal señaló que se acercó a la familia para ofrecerle apoyo.

"Estuve en el Seguro Social, en la sala de urgencias, me quedé con ella, le ofrecí el apoyo para su esposo, su familia, si ocupaban hospedaje para rentarles cuarto de hotel, pero tienen familias aquí en Culiacán ellos", explicó Estrada Ferreiro.

"También ropa y alimentación, porque la casa está prácticamente impedida".

"Para la reparación de la casa, yo pregunté y debe tener un seguro del crédito de la casa, le ofrecí asesoría y de eso soy experto yo en lo particular, para que el seguro les pague lo que tenga que pagarle".