El Ayuntamiento de Culiacán tenía detenidas las sesiones ordinarias del Consejo Directivo del Implan: Rojo Carrascal

Desde que inició la administración de Jesús Estrada Ferreiro, no se han llevado a cabo las sesiones en las que se estudia a dónde se destinarán los recursos, es por ello que no se ha ejercido el presupuesto del Implan; esto no ocurría desde que inició el organismo en 2005

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Desde que inició la administración de Jesús Estrada Ferreiro no se han llevado a cabo las reuniones ordinarias del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación Urbana, dado que el Ayuntamiento las tiene detenidas, informó Juan Carlos Rojo Carrascal.

El Arquitecto renunció el lunes a la dirección del Implan. Una de las razones de su salida fue la poca relación con el Alcalde.

Rojo Carrascal explicó que la relación era mínima, ni siquiera en donde se ven las propuestas de trabajo entre el Implan y el Ayuntamiento, que son las sesiones ordinarias, se pudieron entablar conversaciones.

"Desde el 2005 que existe el Implan, todos los meses ha habido reunión, yo convoqué a la de noviembre, me pidieron que la detuviera, y desde entonces no se ha tenido ese espacio, espacio que es el de interlocución adecuado entre el Instituto y la administración, las reuniones de consejo donde el Consejo Directivo lo conforman ciudadanos y una buena parte de la administración encabezada por quien es el Presidente del Consejo Directivo", mencionó.

"Tenía que haber habido reunión en noviembre, tenía que haber habido reunión en diciembre, tenía que haber habido una reunión en enero, esa fue una reunión extraordinaria (el 24 de enero se llevó a cabo una reunión), ordinaria no ha habido", agregó.

De acuerdo con Rojo Carrascal, las reuniones ordinarias están detenidas hasta que el Ayuntamiento reestructure la nueva Ley de Ordenamiento Territorial; sin embargo, mientras eso se da, el Implan sigue sin reuniones ordinarias de trabajo, lo que ocasiona que el organismo esté sin presupuesto operativo.

"Estamos sin presupuesto, se tiene que dar una partida mensual para operar, todo eso estamos detenidos, no nos podemos mover, no hay insumos, eso también genera una situación de incertidumbre", explicó.

"He pedido audiencias en las últimas dos semanas y no las he tenido... las he pedido a través del secretario".

¿No ha habido respuesta?

No, no ha habido respuesta.

Ante la incertidumbre por no llevarse a cabo las sesiones ordinarias, además de no haber tenido respuestas del Alcalde para reunirse con él, Rojo Carrascal reconoce que todo eso influyó para que él haya presentado su renuncia.

"Tiene peso, hay que decirlo, eso no se puede negar, y eso me hace a mí también finalmente tomar una decisión de carácter personal, no puedo trabajar yo en esas condiciones, y prefiero hacerme a un lado y dejar paso por el bien del Implan y todo lo que se ha hecho en el Implan", subrayó.