El Banco Mundial espera que la economía mundial se expanda un 4% en 2021

NUEVA YOR._ Los responsables de la formulación de políticas deben actuar con decisión, según las Perspectivas económicas mundiales de enero, y aunque ya está creciendo de nuevo tras la contracción del 4,3 por ciento de 2020, la pandemia de Covid-19 ha causado “un elevado número de muertes y enfermedades, sumido a millones en la pobreza, y puede deprimir la actividad económica y los ingresos durante un periodo prolongado”, dijo un comunicado de prensa emitido por el Banco Mundial, una institución financiera clave dentro del sistema de las Naciones Unidas.

Las prioridades políticas inmediatas deberían centrarse ahora en controlar la propagación del coronavirus y garantizar un despliegue de vacunas rápido y generalizado.

“Para apoyar la recuperación económica, las autoridades también deben facilitar un ciclo de reinversión dirigido a un crecimiento sostenible que sea menos dependiente de la deuda pública”, advierte el Banco.

