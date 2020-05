FUTBOL

El Bayern logra derrotar al Borussia Dortmund en la Bundesliga

Joshua Kimmich robó en la salida, construyó la triangulación y culminó la jugada con una vaselina enorme pisando el área grande

Sinembargo.MX

DORTMUND._ El Bayern Múnich ha dado un paso de gigante para conseguir su octava Bundesliga consecutiva tras derrotar este martes al Borussia Dortmund (0-1) en el partido más atractivo de la competición germana, que se decidió gracias a un exquisito gol de Joshua Kimmich en la primera parte.

Los pupilos de Hansi Flick son líderes con 64 puntos, siete más que su víctima, a falta de ocho jornadas para que finalice el campeonato alemán. Una ventaja sustancial para un equipo cuya solidez ha ido creciendo con el paso de las jornadas y a la que el parón por el coronavirus no ha mermado en absoluto.

El dominio del balón fue de los muniqueses, sobre todo por la excelente actuación de Kimmich, el gran protagonista del acto inicial. Presionó sin descanso y generó muchas opciones para sus compañeros, entre ellas un disparo de Gnabry que Piszczek sacó sobre la misma línea de gol. Corrían 43 minutos de partido y el Bayern mandaba con claridad.

El noruego Haaland, en boca de todos, no tuvo su día y no provocó problemas a la zaga visitante. La mejor para los locales estuvo en botas de Thorgan Hazard, a quien le anularon un gol por un escaso fuera de juego. No hubo mucho más que rascar para los de Favre, que sufrieron la cornada justo antes del descanso.

Kimmich robó en la salida del Dortmund, construyó la triangulación y culminó la jugada con una vaselina enorme pisando el área grande. El gol fue de bandera y la jugada puso en franquicia a un Bayern al que no le hizo falta nada más para salir con la victoria del Signal Iduna Park.

En la segunda mitad lo volvió a intentar Hazard, sin suerte, pero también replicó el Bayern con un disparo potente de Lewandowski que acabó en el poste. Los de Flick se llevaron tres puntos, su decimoséptima victoria en las últimas 18 jornadas, una cifra que los acerca a un más el título.

El Borussia Dortmund, que perdió a Haland por lesión al cuarto de hora para el final, debería ganar todos sus partidos y esperar -al menos- tres pinchazos del Bayern. Los amarillos podrían perder incluso la segunda plaza si este miércoles el Leipzig gana al Hertha.