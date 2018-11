El beisbolista Chato VÃ¡zquez quiere jugar hasta los 40 aÃ±os

BEISBOL

El beisbolista Chato Vázquez quiere jugar hasta los 40 años

El toletero, recién adquirido por Venados de Mazatlán, tiene su primera práctica en el Teodoro Mariscal; debutaría este jueves

Rafael Moreno

Jorge "Chato" Vázquez ya se vistió de Venado de Mazatlán en su primer entrenamiento.

El fuerte bateador mexicano se siente con la capacidad de continuar en el beisbol profesional al menos hasta los 40 años.

"Ese fue mi objetivo tras la segunda operación, creo que esa fue la intención de operarme la columna, la verdad no es fácil operarte la columna y eso fue para seguir jugando, me gustaría jugar hasta los 40 años, que es la edad en que se acaba un pelotero", adelantó Vázquez previo a su primera sesión de bateo en el estadio Teodoro Mariscal.

De igual manera reconoce que su cuerpo es el que manda, por lo que debe de mantenerse sano y en condiciones.

"Estoy consciente de esas operaciones, que mi cuerpo es el que manda y me tengo que mantener bien, ayudarle con mis ejercicios para durar lo más que se pueda".

El aporreador mexicano está contento de haber llegado a una plaza de tanta tradición y con mucha gente que conoce.

"Bien, contento de estar aquí, satisfecho que al salir de Culiacán haya venido a una ciudad como la de Mazatlán, una ciudad que conozco, que tengo muchos amigos, una ciudad que me trae muchos recuerdos, contento de estar aquí pero muy comprometido.

"El objetivo es el mismo, la meta es llegar como todo jugador a lo más lejos, ya que todos somos profesionales y buscarmos llegar a lo último.

Vázquez fue todo un ícono con Tomateros de Culiacán, etiqueta que quiere ganarse aquí.

"Sabemos que hay un amor a una camisa, sabemos que eso puede existir en un jugador y se debe de respetar eso, independientemente que haya sido el equipo y tu camisa, fue una organización que puso comida en tu mesa.

"Siempre debe uno ser agradecido, y agradecido con el beisbol, que otra organización se fije en mí como lo es Venados, un club de tanta tradición, campeonatos, Series del Caribe, me da mucha motivación, dicen por ahí que los cambios te ponen triste, pero éste lo tomé como una nueva faceta y aportar lo que la directiva espera de mí".

Físicamente el nacido en Culiacán se encuentra en condiciones para inmediatamente unirse a su nuevo equipo en invierno.

"Me siento muy bien, vengo con la mejor disposición, gracias a Dios he tenido dos operaciones de columna y hasta ahorita han sido positivas, he tratado mantenerme en el beisbol, con mis terapias para seguir jugando en la Liga Mexicana del Pacífico".

La ex estrella de Tomateros se entregará cada partido en el campo, tanto a la defensiva como a la hora de batear.

"Me voy a poner la camiseta al cien por ciento, lo único que le puedo decir a esta afición (Mazatlán) es que cuando jugaba en contra me parecía una tremenda plaza, siempre bien metida en el beisbol, la gente quiere mucho a su equipo, ves a la afición con las casacas en todos lados y eso motiva mucho al pelotero".