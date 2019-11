El boxeador australiano Dwight Ritchie fallece a los 27 años durante una sesión de sparring

CIUDAD DE MÉXICO._ El mundo del boxeo está de luto tras la muerte del australiano, Dwight Ritchie, a los 27 años durante una sesión de sparring.

Ritchie se encontraba con Michael Zerafa en entrenamiento y se preparaba para su combate contra Tommy Browne en Sydney, Australia el próximo 6 de diciembre.

Confirming the heartbreaking news that Australian boxer Dwight Ritchie has today passed away after a freak training accident. He was 27. RIP Cowboy #DwightRitchie 💔

El boxeador australiano recibió un golpe al cuerpo, y al momento de regresar a su esquina, colapsó en la lona y ya no pudo ser reanimado. De momento, se desconocen las causas de su muerte.

Su promotor, Jake Ellis, confirmó la trágica noticia en las redes sociales.

“Con gran tristeza y conmoción anunciamos que el vaquero que luchaba, Dwight Ritchie, falleció tristemente hoy haciendo lo que amaba. Como promotor y amigo de Dwight es insoportable aceptar las trágicas noticias que acaban de aparecer. Dwight siempre será recordado por la fraternidad del boxeo como uno de los talentos más brillantes en Australia, cuyo estilo de lucha encarna exactamente cómo vivió. RIP Cowboy, siempre te extrañaremos”, mencionó Ellis.

I can’t believe the news of Dwight Richie’s passing. RIP pic.twitter.com/Qs2IxhyeiU

El boxeador había superado el cáncer cuando era bebé. Primero a los seis meses y luego a los 18.

Today we lost one of our own 😔

I remember having my professional debut on Dwight’s card. Sending my love to his family, loved ones and the whole of boxing Australia 💔

RIP Dwight Ritchie 🙏🏼 pic.twitter.com/dAzV6cAF2T