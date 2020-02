El boxeo mochiteco vuelve a unirse contra el cÃ¡ncer

BOXEO

El boxeo mochiteco vuelve a unirse contra el cáncer

El Auditorio Benito Juárez será el escenario donde se celebrarán peleas de exhibición y lucha libre

Carlos Bojórquez

AHOME._ El gremio boxístico de Los Mochis volverá a subir al ring para enfrentar al cáncer, y esta vez ‘Todos somos Jorge’.

Este sábado se montará en el Auditorio Benito Juárez un evento de peleas de exhibición y lucha libre a beneficio de Jorge Alberto Castro Muñiz, quien fuera peleador amateur y manoplero.

“Nadie se imagina vivir una situación como está, y la verdad, me siento muy agradecido porque me han cobijado. Más allá de lo económico, el apoyo moral es muy importante, y mi familia y yo estamos muy contentos por esta respuesta, no nos lo esperábamos”, comentó.

Un día, a finales de agosto, Jorge convulsionó sin razón aparente, pero al hacerse una resonancia magnética por indicación médica se le detectó un tumor en la cabeza. Se lo extirparon el 20 de noviembre.

“Tuve cita con el oncólogo el 31 de diciembre, y me dijo que no había resultados favorables, que iba a ocupar quimioterapia y radioterapia... y pues ni modo, hay que darle para adelante”, expresó.

Además del cáncer, Jorge debe enfrentar otras batallas: la falta de medicamento en el IMSS y la falta de recursos para una estadía de mes y medio en Culiacán, para ser atendido en el Centro Oncológico.

El medicamento requerido es temozolomida, y el costo de la caja con cinco cápsulas varía entre 8 y 12 mil pesos en farmacias; y necesita 12 cajas.

Para la entrada al evento de este sábado se pedirá una aportación de 50 pesos, también habrá en venta camisetas alusivas y se rifarán máscaras originales de los luchadores Doctor Wagner Junior y Tinieblas.

El duelo estelar del cartel será protagonizado por el ex peleador profesional Juan Carlos ‘Explosivo’ Márquez y el ex peleador amateur Sergio ‘Shecko’ Campos, quien ha sufrido la muerte de una hermana debido a esta terrible enfermedad, pero también ha vivido el milagro de que su hijo pequeño haya vencido un tipo de cáncer.

En las exhibiciones de boxeo participarán Juan Carlos ‘Zurdo’ Sánchez, Juan Carlos ‘Acorazado’ Parra, Josesito Félix, Roberto ‘Llantero’ Acosta, Miguelito González, Carlos ‘Príncipe’ Araujo, Robert ‘Tito’ Manzanarez, Rolando Mendívil, José ‘Che Che’ Valenzuela, Eduardo ‘Sugar’ Núñez, Abel ‘Waraní’ Acosta, Oswaldo ‘Magnífico’ Castro, Eduardo ‘Gato’ Quiñones, Fernando ‘Maravilla’ Verdugo, Ernesto ‘Jimmy’ Gámez y Octavio ‘Tigrillo’ Montero.

Mientras que Payaso Infernal, Power Ranger, Máscara Maligna, Dr. Terror, Dragon Rider, Sagrado Tormento, Alma Grande y Penumbra se enfrascarán en una batalla campal de lucha libre en la que el vencedor se llevará la Copa IMDA-Jorge Castro.

Durante su juventud, Jorge fue peleador amateur bajo la guía del entrenador José Félix Montiel. Y años después, cuando éste era el encargado de la Escuela Municipal de Boxeo, Jorge fue contratado por el IMDA para que lo auxiliara como manoplero, puesto que desempeño durante dos trienios.

“Sé de algunos compañeros boxeadores que ya pasaron por algo similar, y vencieron al cáncer, esa es una esperanza muy grande, y primeramente Dios yo también voy a salir adelante de todo esto... y ya después, si se diera la oportunidad, me gustaría seguir en el boxeo”, externó.

Los interesados en apoyar esta causa a la distancia, pueden depositar a la tarjeta de Scotiabank número 5579 2091 2968 4830; o comunicarse al 6688-284901, con el propio Jorge.