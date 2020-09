El brasileño Soares y el croata Pavic son campeones de dobles del US Open

FLUSHING MEADOW._ El croata Mate Pavic y el brasileño Bruno Soares se proclamaron este jueves campeones de dobles del Abierto de Estados Unidos al vencer por 7-5 y 6-3 al holandés Wesley Koolhof y a otro croata, Nikola Mektic.

Pavic y Soares consiguieron en sociedad su primer título de Grand Slam al cabo de una hora y 31 minutos de juego en la pista central Arthur Ashe.

Los flamantes campeones dejaron en el camino hacia el título a cuatro ex campeones del Abierto.

Soares, de 38 años, número 27 en la clasificación mundial de dobles, ganó los Abiertos de Australia y de Estados Unidos en 2016 al lado del británico Jamie Murray.

Pavic conquistó el Abierto de Australia de 2018 con el austriaco Oliver Marach.

“Significa mucho. Para eso entrenamos. Eso es lo que estábamos tratando de hacer en estos cinco meses de descanso, trabajando para este momento”, declaró Soares tras el partido.

Ambos tenistas obtuvieron un premio de 400 mil dólares. Koolhof y Mektic recibieron 240 mil dólares.

En individuales femenil, la japonesa Naomi Osaka avanzó a la final al derrotar por 7-6, 3-6 y 6-3 a la estadounidense Jennifer Brady.

Game. Set. Naomi Osaka.

She's into the #USOpen final once again after defeating Brady in a three-set battle.@naomiosaka I #USOpen pic.twitter.com/8OXzOJnC8O