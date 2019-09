El británico Lewis Hamilton renueva el reinado de Mercedes en el Gran Premio de Rusia

SOCHI._ Por una cuestión de fe, cuando Ferrari parecía inalcanzable por su velocidad y su ritmo, el británico Lewis Hamilton pudo renovar el reinado de Mercedes en el Gran Premio de Rusia.

Es la única escudería que conoce la victoria en la ciudad olímpica de Sochi, adherida al calendario de la Fórmula Uno en 2014. Mercedes debe su supremacía, en gran medida, al desempeño del virtuoso piloto de Stevenage. Y es que este domingo, como en 2014, 2015 y 2018, Hamilton volvió a ser el mejor sobre el asfalto ruso.

El mérito es atribuible a la fortuna y a su empeño por forzar su flecha plateada, aun sabiéndose el mejor del Mundial. Ocurre, sin embargo, que su hambre no está extinta.

Su renta, de hecho, es hoy mayor tras haberse reconciliado con la victoria. No ganaba desde el 4 de agosto, en Hungría, justo antes de la pausa estival. En Sochi volvió a lucir su sonrisa y sus rastas en lo alto del podio, engrosando un palmarés a la altura de los grandes fenómenos de la disciplina. Hamilton suma 82 victorias y 5 títulos. Tiene tiempo para seguir decorando su historial, fiel a su propósito de avanzar “con un pie delante del otro”, también en los días más difíciles.

El coche de seguridad virtual se convirtió en el gran aliado de Lewis Hamilton y de Valtteri Bottas, quienes pasaron a comandar la prueba ante la resignación de Charles Leclerc.

“Tercero es lo mejor que podíamos haber hecho, desafortunadamente, tras la salida del coche de seguridad”, lamentó. Después, agregó diplomático que era “una pena no tener un segundo coche en el podio”. Y es que Mercedes volvió a ocupar las dos primeras posiciones. Después de tres Grandes Premios triunfales, en efecto, Ferrari volvió a verse derrotado por el mejor fabricante del campeonato.

What a race, @LewisHamilton! 🏆

It's safe to say he enjoyed that one!#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/kxhqoQd4bh