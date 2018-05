El Bronco anuncia que demandará al INE por denigrarlo y joder su campaña - Noroeste

El Bronco anuncia que demandará al INE por denigrarlo y joder su campaña

El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón negó haber triangular recursos para financiar su campaña, como acusó el Instituto Nacional Electoral el pasado 25 de mayo

Sinembargo.MX

Hoy ante medios de comunicación cuestionó “¿por qué (las autoridades electorales) están jode y jode conmigo?”.

Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).– El candidato independiente a la presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, informó que mañana interpondrá una demanda contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por “denigrar” su posibilidad de competir en las elecciones.

Durante su visita de campaña a Durango, el candidato fue cuestionado por el financiamiento ilícito de más de 12 millones 871 mil 429 pesos que recibió durante el periodo electoral de recolección de apoyos, y del cual informó ayer el INE a lo que respondió cuestionando la actitud de las autoridades electorales frente a él y los partidos políticos.

“¿Por qué no fiscalizan al PRI, al PAN, a Morena, que les dan dinero público?, ¿por qué están jode y jode conmigo, cuál es el plan, tienen miedo?, es temor quizás porque los consejeros son puestos por los partidos políticos y están presionados por los partidos políticos, yo les voy a demostrar de nuevo que no tiene razón”, señaló.

El Consejo General del INE determinó que Rodríguez Calderón utilizó un esquema de triangulación de recursos con 19 personas que hicieron aportaciones económicas a su campaña. De acuerdo con la autoridad electoral las personas involucradas no utilizaron dinero propio, sino que fueron el medio para aportar ganancias de empresas. “Es una trama de triangulación para ocultar un financiamiento de origen no legal”, señaló el consejero del INE Ciro Murayama.

EL INE multará a Rodríguez Calderón por la supuesta triangulación con 739 mil pesos, pero su candidatura no corre el riesgo de ser cancelada.

La candidatura de “El Bronco” ha sido criticada desde abril, cuando el Tribunal Electoral, dependiente del Poder Judicial, ordenó al INE registrar la campaña del neolonés aunque el órgano electoral la había rechazado porque detectó que 58 por ciento de las firmas recolectadas por el independiente como requisito para competir por la presidencia eran apócrifas, no se encontraron más de 810 mil firmas en la lista nominal, se simularon más de 158 mil firmas y se detectaron al menos 17.3 millones de financiamiento sospechoso.

“El Bronco” negó hoy la triangulación, por lo que defendió la demanda contra la instancia electoral: “El INE no está diciendo la verdad, nosotros no triangulamos; la ley dice que una empresa no puede aportar a una campaña y quienes aportaron a mi campaña son empresas a través de su dueño, eso no es triangular”.