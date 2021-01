AJEDREZ

El Campeonato Internacional de Ajedrez Valladolid tendrá nuevo sistema de competencia para este año

El evento, que será del 18 al 21 de febrero en Mazatlán, constará de dos etapas, con solamente cuatro categorías

Noroeste / Redacción

Siguiendo todos los protocolos de seguridad sanitaria, se vienen realizando los preparativos para lo que será la edición XVIII del Campeonato Internacional de Ajedrez Valladolid 2021, mismo que se llevará a cabo del 18 al 21 de febrero en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, donde se otorgará una bolsa de premiación de 400 mil pesos, en efectivo y especie.

Sobreponiéndose a la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, el Sistema Educativo Valladolid sigue en su camino de consolidarse como un firme promotor del deporte-ciencia, logrando beneficiar en 18 años ininterrumpidos a miles de ajedrecistas de todas las edades, provenientes de todo el territorio nacional y el extranjero.

Este evento se ha adaptado a la nueva normalidad, para brindar una amplia seguridad de los participantes, y apegándose a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de protección civil, de todos los niveles.

Por lo que para esta ocasión el Campeonato se ha dividido en dos etapas, donde se tendrán dos fechas de juego. Una de ellas es los días 18 y 19 de febrero para las categorías A Mixta y B Mixta, con jugadores de rating libre y jugadores con rating menor de mil 800 puntos, respectivamente. En los casos anteriores, solo es para jugadores de 18 a 59 años de edad.

Para la segunda etapa del Campeonato, están considerados los días 20 y 21 de febrero para las categorías Juvenil A Mixta y Juvenil B Mixta, donde los jugadores son de edades de 15 a 17 años y de 12 a 13 años, respectivamente.

Con lo antes mencionado el Campeonato se reduce a solo 4 categorías, de las 8 que normalmente constaba. Y de igual manera se reducen las rondas de juego a solo 5, de las 7 que anteriormente se realizaban; y los tiempos de cada juego se disminuyeron en 30 minutos para todas las categorías. Y si por lo anterior fuera poco, el cupo de competidores será en un máximo de 100 en cada categoría, lo que equivale a 200 en cada una de las etapas del torneo.

A pesar de reducirse considerablemente en diversos aspectos el Campeonato de Ajedrez Valladolid, la premiación para los triunfadores se mantiene en 400 mil pesos en efectivo y especie, ya que se aumentaron los montos para cada lugar obtenido, así como los bonos especiales y habrá más cantidad de jugadores premiados, con 12 en cada una de las categorías A y B Mixta, mientras en las Juveniles A y B Mixta serán 15 los agraciados en cada una de las mismas.

El campeonato, que repite sede en las instalaciones del hotel The Palms Resort of Mazatlan, donde se ha dispuesto todo un operativo sanitario marcado por las autoridades, quienes han certificado las condiciones propicias para que todo se lleve con las mejores medidas sanitarias. De antemano todo jugador estará cumpliendo más de 20 puntos de un listado de medidas sanitarias, mismo que se ha diseñado en especial para este Campeonato Internacional de Ajedrez Valladolid. Así que no solo son las reglas deportivas que se deberán cumplir, sino que ahora, y dadas las condiciones, se agregaron más de 20 lineamientos que los participantes deberán realizar, so pena de ser expulsados del torneo.

Gracias a todo lo anterior, es como ya se tienen registrados una buena cantidad de jugadores y jugadoras de todo el país y el extranjero, llegando a quedar ya cerrada la categoría B Mixta, con sus 100 participantes permitidos; pero aún quedando disponibilidad en el resto de las categorías. Lo que representa motivo de satisfacción y orgullo para Sistema Educativo Valladolid, para mantener la promoción del ajedrez y en particular dar continuidad al Campeonato Internacional de Ajedrez Valladolid, y ser un pilar fundamental en la formación de futuras generaciones de ajedrecistas.