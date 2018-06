El candidato que rompió el guión en el foro de la UAS - Noroeste

CRÓNICA

El candidato que rompió el guión en el foro de la UAS

En un auditorio casi vacío, tres de los cuatro candidatos al Senado por Sinaloa fueron ‘políticamente correctos’: cero críticas y ataques. Pero hubo uno que se brincó las trancas...

José Alfredo Beltrán

Controlado el foro, cuidadas las preguntas, seleccionados los invitados, algo no previó el equipo de la UAS que organizó la pasarela de monólogos de cuatro candidatos al Senado por Sinaloa: hubo alguien que se salió del “guión”.

La Universidad Autónoma de Sinaloa, principal damnificada en estos comicios, pues no hay día que no reciba reclamos, críticas y hasta denuncias por el apoyo de huestes universitarias al PAS, cuidó el más mínimo detalle para no generar polémica. Ruido. Confrontación.

El resto del contenido es exclusivo para usuarios registrados de Noroeste Acceso Registro Utiliza tu red social favorita Mediante correo y una contraseña Entrar Espere.. Utiliza tu red social favorita Ingresa los siguientes datos Registrar Espere.. Al registrarte estás aceptando los términos y condiciones de servicio

1