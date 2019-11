El cantante Ed Maverick denuncia acoso en redes sociales y pide un alto ante amenazas recibidas

Memes ahondan en redes sociales donde mientan la madre al músico Ed Maverick. El cantante decidió parar estos mensajes cuando comenzó a recibir amenazas

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– El cantante chihuahuense Eduardo Hernández, mejor conocido como Ed Maverick, exigió un alto al ciberacoso del que es víctima desde hace unos meses, en su cuenta de Twitter.

“vatos ya en buen plan si tienen arriba de 20 años no traten de insultarme en redes, se ven horribles acosando a un wey menor que ustedes. y meeeenos se escuden en ‘es un mame no aguantas nada’. mis huevos. esto se está saliendo de control y no está bien. adiós (sic)”, escribió el joven de 18 años en su Twitter con más de 84 mil seguidores.

vatos ya en buen plan si tienen arriba de 20 años no traten de insultarme en redes, se ven horribles acosando a un wey menor que ustedes. y meeeenos se escuden en “es un mame no aguantas nada” mis huevos. esto se está saliendo de control y no está bien. adiós. pic.twitter.com/EpHaEXewMO — ed maverick (@edmaverickmus) 25 de noviembre de 2019

El compositor acompañó su publicación con capturas donde usuarios arremeten en su contra con groserías a través de memes. Una acción de la que hace semanas es recurrente en redes sociales, incluso existe una página de Facebook –con más de 6 mil seguidores– que promueve que cada miércoles se miente la madre al cantante con memes y videos editados.

Minutos después de su primera publicación, Ed Maverick compartió dos nuevas capturas donde señaló que los comentarios en su contra cada vez se salían más de control, pues ahora recibe mensajes con amenazas y promoviendo el odio.

En un tercer tuit, Ed Maverick afirmó que no desea publicidad cuando un usuario lo cuestionó sobre el tema. Aseguró sólo quiere estar en paz y que sus fans puedan seguir disfrutando de la música que hace.

EL CIBERACOSO NO ES JUEGO

De acuerdo con información de una pagina del Gobierno federal, el Ciberbullying “es un término que se utiliza para describir cuando un niño o adolescente es molestado, amenazado, acosado, humillado, avergonzado o abusado por otro niño o adolescente, a través de Internet o cualquier medio de comunicación como teléfonos móviles o tablets”.

En tanto el ciberacoso refiere cuando se involucran adultos, y hay consecuencias legales que tienen los actos de un mayor de edad en contra de un menor.

La página explica que las formas del ciberbullying se manifiestan cuando:

– Existe un acoso por mensajería instantánea (Whatsapp, Messenger, Facebook, SMS)

– Robo de contraseñas

– Publicaciones ofensivas en Blogs, foros, sitios web y redes sociales como Facebook, Twitter u otras

– Encuestas de popularidad para humillar o amedrentar.

En México, cerca de 20 millones de internautas tiene menos de 18 años y puede ser víctimas de Ciberbullying.