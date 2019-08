El cantante Ed Sheeran desbanca a U2 con Divide Tour, la gira más taquillera de la historia

03/08/2019 | 12:44 AM

Madrid (SinEmbargo).- El primer concierto de presentación de “Divide” (2017), penúltimo disco de Ed Sheeran, tuvo lugar el 16 de marzo de 2017 en Turín (Italia). Dos años después, el cantautor británico continúa girando por estadios de todo el mundo, acompañado únicamente de su guitarra y un sistema de pedales. La recaudación de la gira, hasta la fecha, alcanza los 736.7 millones de dólares. Esta cifra es la culpable de destronar a U2 del primer puesto en la lista de las giras musicales más taquilleras de la historia.

La cifra desbanca el récord que tenían Bono, The Edge y compañía desde julio de 2011 con el “U2 360 Tour”, que sumó la cantidad de 735.4 millones de dólares. El concierto ofrecido por Ed Sheeran el 2 de agosto en Dinamarca fue el “culpable” de encumbrar al autor de himnos pop como “Gime Me Love” o “Shape of You” a la primera posición de una lista repleta de nombres ilustres del rock de estadio. Todavía falta sumar la recaudación de los últimos shows que Sheeran ofrecerá hasta el 26 de agosto en su Reino Unido natal.

Después de U2, el ránking lo completan nombres habituales en las grandes giras como Guns ‘n Roses, con los 563 millones de su “Not in This Lifetime Tour” (desde 2016), seguido de los 558 millones de dólares recaudados por los Rolling Stones en la gira de “Bigger Bang” (2005-2007). El quinto puesto lo obtiene Coldplay con los 523 millones de la gira de presentación de “A Head Full of Dreams” (2016-2017).

Ed Sheeran continúa sumando éxitos y buenas noticias. Además de las cifras de asistencia y recaudación de su “Divide Tour”, el artista ha lanzado “No.6 Collaborations Project”, un álbum de colaboraciones continuación del primero que publicó en 2011. El británico ha juntado a nombres de la talla de Cardi B, Camila Cabello, Justin Bieber, Travis Scott, Eminem, Skrillex o Bruno Mars.