Denuncia de prepotencia

El cantante sinaloense Adrián Varela denuncia abuso de poder por parte de un productor de TV Azteca

Afirma que al salir de La Academia el productor "cortó" su carrera musical y le quitó varios proyectos por no aceptar salir con él de manera sentimental

Noroeste / Redacción

TV Azteca se encuentra en medio del escándalo, ya que varias celebridades de la empresa han denunciado acoso por parte de sus productores o abusos de poder, como es el caso de Héctor Zamorano, primer expulsado de “La Academia”, primera generación, quien después de que denunció en Chisme No Like que el productor de TV Azteca, Sergio Segura, lo acosaba sexualmente, otro participante del reality show señaló al ejecutivo por la misma razón.

Fue el culiacanense Adrián Varela quien aseguró que Sergio Segura, famoso productor del Ajusco, le "corto" su carrera musical por negarse a una relación sentimental.

Varela logró tomar valentía para revelar que sufrió acoso durante su participación en la cuarta generación del concurso de canto por parte de Sergio, con quien se encontró en diferentes proyectos laborales; de acuerdo con Varela, este le pedía salir con él y ser su novio, amenazándolo con detener su carrera si no le hacía caso.

"A este personaje lo conocí el día de la final de la cuarta generación de La Academia, en la Arena Monterrey. Me abordó en una ocasión y me dice: 'Quiero que andes conmigo, quiero que seas mi novio'. Yo le digo que no, que yo llegué ahí a trabajar, a cantar y que no era por ahí", destacó.

Tras esto, recordó que comenzó a notar como Segura empezó a frenar su carrera profesional, impidiendo que en diferentes proyectos le ofrecieran trabajo, justo después de que se negara a salir con él.

El cantante de 37 años aseguró que en su momento envió una carta al magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego, para hablarle sobre el hostigamiento que presuntamente recibió por parte del ejecutivo Sergio Vicente Segura.

La declaración de Adrián Varela fue emitida durante una entrevista que él le concedió al periodista Javier Ceriani, para el programa de YouTube Chisme No Like.

“El día que quise hablar de las cosas que yo quería que fuesen diferentes, escribí un documento, como se hace en cualquier trabajo, de la manera más profesional que me dieron mis sentimientos y mi mente. Dirigí una carta contando algunas cuestiones al señor Ricardo Salinas Pliego”, expresó el ex participante de la cuarta generación de “La Academia”.

Adrián Varela aseguró que el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y de Elektra, atendió a su llamado de auxilio en menos de 24 horas.

“Obtuve una respuesta, en menos de 24 horas el señor me respondió y me dijo ‘Adrián, gracias por tu honestidad’. Y sé que hubo cambios positivos a raíz de atreverme a hablar de situaciones”, confesó el intérprete.

“En el medio artístico a veces a los que decimos la neta o somos muy directos nos ponen el tache los productores (…) Desde entonces jamás acepto una bebida de nadie y cuido mucho cuando estoy en algún lugar que se bebe”.