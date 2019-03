El Carnaval de 2019 ha sido el mejor en la historia de MazatlÃ¡n: Codesin

El Carnaval de 2019 ha sido el mejor en la historia de Mazatlán: Codesin

Felicitan dirigentes de organismos empresariales al Ayuntamiento por este evento

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ El Carnaval Internacional 2019 “Equinoccio. El renacer de los sentidos”, ha sido el mejor en la historia de Mazatlán, manifestó el vicepresidente del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa en la zona sur de la entidad, Guillermo Romero Rodríguez.

Dirigentes de organismos empresariales también manifestaron que las fiestas carnestolendas de este año fueron un éxito y felicitaron a todas las instituciones participantes en la organización del mismo, principalmente al Ayuntamiento de Mazatlán encabezado por el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Ahorita lo estuvimos platicando en una antesala que tuvimos con los compañeros cómo vieron el Carnaval, ha sido el mejor Carnaval en la historia de Mazatlán, es una definición que tenemos, todos los eventos estuvieron muy llenos, prácticamente desde la Banda de El Recodo el miércoles, arrancó un día antes, luego el jueves con la coronación del Rey de la Alegría”, añadió Romero Rodríguez.

“El viernes con la coronación de la Reina de los Juegos Florales, igualmente con Los Ángeles Azules, el sábado con la coronación de la Reina donde estuvo el dueto de Emmanuel y Mijares que estuvo realmente espectacular, el domingo tuvimos abarrotado todo lo que fue la franja turística, el Combate Naval también estuvo muy bien, el lunes los grupos de Pop de los 90, también estuvo muy abarrotado el martes el último día de Carnaval”.

Reiteró que ha sido el mejor Carnaval de Mazatlán y se reconoce el trabajo que se hizo para que se tuvieran estos resultados.

“Al Químico Benítez Torres un reconocimiento público por el gran Carnaval, un carnaval blanco, un carnaval como todos no perfecto, se le criticó lo de los monigotes, tampoco a mí me gustaron, pero de ahí en fuera el haber tenido un carnaval gratuito donde la gente pudo participar, donde la gente fue, tuvieron la oportunidad de ver artistas de nivel internacional, esto nunca se había visto en Mazatlán”, subrayó el también ex presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en Sinaloa.

El también ex presidente de la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo Sinaloa Sur agregó que el Municipio ya comentó el pasado miércoles que se tuvo una derrama económica de más de 500 millones de pesos en estas fiestas, una afluencia de casi 1.3 millones de personas, lo que es histórico, casi todos los locales estuvieron al 100 por ciento, los restaurantes estuvieron llenos.

También hubo respeto de las autoridades, dijo, y se reconoce el trabajo de las policías del ámbito Municipal, Estatal y Federal, a todas las autoridades que estuvieron al frente de este evento, sobre todo al Ayuntamiento.

Dirigentes de organismos como la Canaco Servytur, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Mazatlán, también felicitaron al Ayuntamiento y a las diferentes autoridades que participaron en la realización de las fiestas carnestolendas de este año por los resultados que se lograron.