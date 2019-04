El caso contra Adnan Syed, por HBO, revive dudas del asesinato de la joven Hae Min Lee en Maryland

La investigación, que fue un fenómeno en 2014, consiguió que Adnan Syed, condenado a cadena perpetua por el asesinato de su ex novia, pudiera interponer un recurso de apelación.

Sinembargo.MX

MADRID (SinEmbargo)._ “Esto es Serial, una historia contada semana a semana. Soy Sarah Koenig”, es como comenzaba el podcast que revolucionó internet en 2014. Todo arrancó como un experimento para serializar de forma radiofónica el polémico caso de Adnan Syed, condenado a cadena perpetua por asesinar a su ex novia Hae Min Lee.

Al final, los resultados superaron las expectativas: fue el programa que más rápido alcanzó los 5 millones de descargas en iTunes.

La obsesión fue tal que generó todo un fenómeno de oyentes convertidos en detectives. Aparecieron hilos en foros como Reddit o vídeos en YouTube que debatían sobre las irregularidades de la investigación y cuestionaban la resolución judicial. Pero Serial no tenía aspiraciones de cambiar el rumbo legal, sino de explorar todoslosNadie fuera del estado de Maryland conocía los hechos, pero Rabia Chaudry, abogada y amiga íntima de Syed, se encargó de poner en marcha toda la maquinaria para contactar con la periodista Sarah Koening y acaparar titulares en medio mundo. Así nació

Serial. Gracias a esta repercusión, el condenado consiguió interponer un recurso de apelación para reabrir el caso que, sin embargo, fue rechazado por el máximo tribunal de Maryland el pasado 8 de marzo. Aceptan que la defensa de Adnan había sido “deficiente”, pero mantienen que hay suficientes pruebas para inculparle.

Pero la historia no parece haber acabado del todo. La investigación continúa ahora en forma de serie documental con Amy Berg, ya experimentada en tocar temas delicados con el reportaje Líbranos del mal centrado en los abusos sexuales de un sacerdote en Estados Unidos.

hechos que llevaron a la cárcel a un joven paquistaní de 17 años.

A través de 12 episodios, puso sobre el tablero cuestiones como el sistema educativo norteamericano, los prejuicios raciales o la versión de personas implicadas como Asia McClane, que no fue llamada a declarar como testigo cuando era clave para la defensa del acusado.

El caso contra Adnan Syed, estrenado en HBO, intenta ir más allá del podcast. No solo arroja luz sobre las muchas preguntas e irregularidades sin resolver que rodean el suceso, sino que se adentra de lleno en cómo se fraguó un romance adolescente que comenzó en el instituto y terminó con un cadáver enterrado en medio del bosque.

“El reto ha sido examinar las zonas grises, ver cómo otras narrativas potenciales y movernos emocionalmente a través de la historia. Ese es mi fuerte, supongo: tomar algo como esto y crear una película que pueda ayudar a la gente a comprenderlo de una manera diferente”, explicó Berg en una entrevista a la página especializada de cine Esquire.

Añade que, como Serial solo arañó de forma superficial la vida de Hae Min Lee, la víctima pensó en abrir el relato de la manera más cercana posible: con sus diarios privados.

En ellos se puede comprobar, a través de anécdotas e incluso garabatos, cómo la relación con Syed pasó de un mero flirteo hasta convertirse en la razón de levantarse cada mañana para ir a clase.

También para mantenerlo en secreto, ya que pensaban que sus familias, de ideales muy conservadores, se negarían a aceptarlo. Solo podían verse en el instituto y en situaciones “apropiadas”, como la fiesta de baile de fin de curso. Eran una especie de Romeo y Julieta que luchaban por sobreponerse a los esfuerzos de sus padres por apartarles. Pero Lee, cansada del secretismo, de ser castigada y de sentirse atrapada, acabó rompiendo la relación y poco después empezó a salir con un compañero llamado Don Clinedinst.

UN CRÍMEN POR “ATRACCIÓN FATAL” CON LAGUNAS

Lee desapareció el 13 de enero de 1999 tras salir del instituto. Su cuerpo lo encontraron un mes después en Leakin Park, un gran parque de Baltimore lleno de árboles, prados y cadáveres. Ha servido para tratar de ocultar 68 asesinatos, entre ellos el de la joven surcoreana. La habían estrangulado ¿El principal sospechoso? Su ex novio Adnan Syed.

No hubo ninguna prueba física que le inculpara, ni siquiera rastros de ADN. Todo se basó en el testimonio de un amigo de Syed llamado Jay Wilds con el que solía quedar para fumar mariGuana. Según su versión, Adnan le llamó por la noche para reunirse en el estacionamiento de un centro comercial y apareció con el coche de Lee y el cuerpo de ésta en el maletero.

Al principio dijo que le pidió ayuda para enterrarla, pero los detalles de su historia han cambiado en múltiples ocasiones y tampoco queda del todo claro qué es verdad.

“No se puede confiar simplemente en las declaraciones de Jay. Especialmente cuando entran en conflicto entre sí cada vez que habla”, destaca la directora del documental en la entrevista.

Aun así, los fiscales sí que se apoyaron en sus declaraciones y en los datos de triangulación de su teléfono móvil, que le situaban en el lugar donde fue escondido el cadáver. La conclusión de la policía fue que se trataba de un crimen producido por una “atracción fatal” alimentada por los celos de su ex novio.

“Hicieron que pareciera que estaba enfadado con ella, que la gota que colmó el vaso fue cuando me enteré de lo de Don, como si ella no me lo hubiera contado”, lamenta Adnan Syed en el documental. Curiosamente, la policía tampoco investigó demasiado a su pareja. Clinedinst tenía coartada, ya que estaba en el trabajo donde supuestamente había quedado con Lee. El problema es que esa coartada solo está confirmada por una persona: su jefa, que también es su madre.

"Llevo discapacitado desde los 23 y no he podido trabajar. Ahora tengo 38 años y no creo que pase de los 50. En mis siguientes 12 años quiero cuidar de mi mujer e hijos, no preocuparme por si alguien cree mi coartada”, es la respuesta de Don en la actualidad tras ser preguntado por los responsables de la serie.

La familia de Lee, en cambio, no aparece en esta investigación.

“No hablamos tan a menudo o tan alto como los que apoyan a Adnan Syed, pero nos preocupamos por este caso. Seguimos llorando. Seguimos creyendo que se hizo justicia cuando Syed fue condenado por asesinar a Hae”, dijeron poco después de que se aprobara el recurso de apelación.

Todavía quedan por emitirse dos episodios de una serie que, según HBO, ofrecerá “nuevos descubrimientos, así como revelaciones innovadoras que desafían el caso del estado”. Su efecto todavía está por comprobar. Y, aunque se repita el impacto de Serial, también habría que ver si la fiscalía está dispuesta a cambiar su veredicto.