El caso Duarte fue puro show, circo: AMLO; la corrupciÃ³n ni siquiera es un delito grave, dice

El caso Duarte fue puro show, circo: AMLO; la corrupción ni siquiera es un delito grave, dice

El caso de Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador sentenciado de Veracruz, forma parte del espectáculo, dijo Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de México

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de México, consideró que la sentencia de Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz, forma parte del “show”.

Desde la casa de transición en la Ciudad de México, periodistas cuestionaron al tabasqueño sobre los 9 años de cárcel que le dieron ayer a Duarte. “Actos espectaculares. De simulación. ¿Por qué se presentan estas cosas? Porque hasta ahora la corrupción no es un delito grave en las leyes de nuestro país”, respondió López Obrador.

“Se está proponiendo ahora que la corrupción sea delito grave y que se sancione a quien cometa delitos de corrupción. Si no hay esa voluntad política, que no ha habido, pues todo es puro circo. Molesta cuando digo eso, pero es la verdad”, señaló.

PGR confirma que Javier Duarte podrá salir en tres años

“Imagínense cuánta tinta, cuántas palabras, cuántas imágenes, cuánto cinito, cuánto show sobre estos asuntos… para terminar en una sentencia como la que se dio a conocer”, lamentó.

Y añadió, desde la colonia Roma: “Todo esto se va a terminar. Que ya no nos extrañe que esto suceda o que esto pase cuando predominó un régimen de corrupción y de impunidad, donde se castiga a algunos y gozan de impunidad los jefes de jefes”.

-¿Falló la PGR en este caso? – le preguntaron.

-Sí, pero los acusadores no presentaron todas la pruebas. Lo que buscaban era el escándalo, la espectacularidad, el show- contestó.

-¿Votos también buscaban?

-Votos también, claro. Acuérdense: llegaban y decían: ‘voy a meter a la cárcel al corrupto del Gobernador’. Ya eso va a pasar a la historia, al basurero de la historia. Ya no va a haber corrupción y no habrá impunidad.

También hoy, Oscar Guerra Ford, el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), señaló que para combatir la corrupción debe haber sanciones.

“Por más transparencia que pueda haber en el país, por más que yo exhiba contratos, por más que yo exhiba enriquecimientos inexplicables, si no hay sanciones, si sigue habiendo impunidad, la corrupción nos seguirá acompañando, como lo ha hecho en gran parte de la historia, ojalá me equivoque, sería lamentable y yo creo que este gran país no se merece esto”, enfatizó.

“No sólo haciendo solicitudes de información, sino revisando la información, conociendo de las solicitudes que los medios de comunicación y otros realizan, leyendo esa información y haciendo una cohesión social, lo que llamamos una contraloría social, para que la transparencia no sólo exhiba la corrupción”, manifestó.

Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, salió esta mañana a la prensa sólo para confirmar lo que desde anoche se sabe: que en tres años Javier Duarte podría salir de prisión. Dijo que podría gozar de algún beneficio cuando cumpla cuatro años y medio de condena, que incluyen el año y cinco meses que ya lleva encarcelado.

“Son de 9 años. En cuatro años y medio podrá tener beneficios”, dijo esta mañana en conferencia.

También destacó que la Procuraduría “no está satisfecha con la condena”… aunque es por un acuerdo con la propia Procuraduría que el político priista podrá quedar en libertad.

“Finalmente cuando nos topamos con casos como este nunca estaremos satisfechos, pero la Ley mandata beneficios”, dijo.

Ayer, Javier Duarte se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa para obtener así una reducción de la sentencia en su contra. Esto fue posible gracias a la negociación entre la PGR y el ex mandatario para pedir un procedimiento abreviado.