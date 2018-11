El Centenario va por su segundo aire

l cantante mazatleco está de regreso en la música y ahora viene por todo; busca consolidarse como compositor

Fernando Espinoza

Tomás Antonio “El Centenario” está de regreso en los estudios de grabación, luego de que se tomara un par de años para dedicarse al comercio y desarrollo personal, ahora prepara un tema de su autoría, con el cual marcará una nueva etapa en la carrera del cantante mazatleco.

Desde luego, en ese tiempo no se pudo desprender del todo del ámbito musical, ya que eventualmente lo invitaban a tocar en eventos privados, a la par que sus ratos libres los acompañaba de su guitarra.

Con su voz y estilo, “El Centenario” tuvo cautivo a su publico hace algunos años, en el 2010, cuando ya sonaban varios de sus éxitos, como “Ni con carro nuevo”, “Heridas de amor” y “Cada noche”, conquistó el título de Rey de la Alegría del Carnaval Internacional de Mazatlán, lo que consolidó su carrera como solista misma que tuvo que pausar hacia finales del 2015.

Tres años tuvieron que pasar para que Tomás regresara de lleno a la música, y en este cierre del 2018 y el año que está por entrar serán decisivos para el interprete de música regional.

“Quiero que la gente recuerde los poquitos o muchos éxitos que tuve hace algunos años, y además darle algo nuevo y diferente. No quería entrar de lleno a los corridos pero varios de mis seguidores que son de años atrás me han estado pidiendo, y, como dicen luego pues, ‘al público lo que pida’”, comentó “El Centenario”, en entrevista para Noroeste.

Del nuevo sencillo, el cantautor no puede adelantar el nombre, pero sí que será una composición propia y a ritmo de banda, previo a este estreno ha estado calentando el terreno con algunos videos de “Bohemia en vivo”, de algunos de sus temas favoritos, en los que además integró el cover del éxito en radio “A través del vaso”, este material está disponible en sus redes sociales.

Una nueva etapa

“El Centenario” está preparando algunos corridos en coautoría con algunos de sus amigos compositores, además planea hacerle llegar sus temas a cantantes como Julión Álvarez o Banda MS, para quienes ha escrito algunos temas pensado en sus estilos musicales.

“Ahora no solo quiero cantar, me gustaría que mis temas lo pudieran cantar otros artistas que admiro, acabo de componer una canción pensando en que la pueda cantar Julión, yo sé que es un sueño, es un anhelo, pero de algo estoy convencido de que los sueños se pueden cumplir, y si no son ellos ya serán otros, ahorita en el regional hay muchos artistas que están haciendo cosas muy buenas, y quiero sumarme, esperemos todos los planes vengan a bien”, adelantó el cantautor.

En esta nueva etapa, “El Centenario” dice venir por todo, espera que la industria musical le abra sus puertas de nuevo y que esta vez sea para quedarse.

Cantautor

El Centenario empezó su faceta como cantautor en 2013, con el tema “Andamos Amanecidos”, una cumbia norteña.

Sígalo

Puede seguir a “El Centenario” en Instagram como @elcentenarioficial