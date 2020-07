El Centro de CuliacÃ¡n no es de los comerciantes, es de todos: Rojo Carrascal

El Centro de Culiacán no es de los comerciantes, es de todos: Rojo Carrascal

Luego de que el Ayuntamiento dio marcha atrás a la peatonalización del Centro, el Arquitecto señaló que un grupo de personas se apoderó del primer cuadro de la ciudad, cuando éste pertenece a la población

Antonio Olazábal

El Centro de Culiacán no le pertenece a los comerciantes, es de toda la ciudadanía que vive en Culiacán, afirmó Juan Carlos Rojo Carrascal, Arquitecto y director de Integra Comunidad.

El ex director del Instituto Municipal de Planeación Urbana lamentó que el ayuntamiento haya dado marcha atrás a la peatonalización total de vialidades como la Miguel Hidalgo y la General Ángel Flores desde la Avenida Álvaro Obregón hasta la Calle José María Morelos y Pavón.

Se tomó esta decisión luego de la presión que hicieron los comerciantes del primer cuadro de la ciudad, ya que señalaron que el no permitir el acceso a los vehículos al Centro afectaba a sus ganancias.

Sobre esto, Rojo Carrascal argumentó que el espacio público no les pertenece a los comerciantes, sino que es de toda la ciudadanía y de quien camina por ahí.

"El comerciante cree que el espacio es suyo y que tienen el derecho, se sienten con el derecho de decidir lo que va a suceder al frente de su negocio y no es así, ese es espacio público y sobre todo el Centro Histórico y todo el espacio público en toda la ciudad es de todos, pero el Centro tiene mayor sentido de pertenencia en la ciudad, todos pisamos el Centro y es el espacio público donde más se debería de representar la pertenencia de todos y no solo los que viven o tienen su negocio frente a él", manifestó.

"Yo creo que aquí el problema es el saber lo que es el espacio público. El espacio público es todo lo que no es privado en la ciudad, y pareciera que uno como que privatiza el espacio en frente de su casa, y eso sucede desde la casa de la gente donde vive, en cuanto transforma la banqueta, pone maceteros afuera o atraviesa el carro estacionado sobre la banqueta", añadió.

"Esto se reproduce en todos lados, cualquier negocio que pone los cajones de estacionamiento sobre la banqueta, importándole poco que ese es espacio para que la gente pase y esto se está traduciendo también en el Centro".

El Académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa sostuvo que el que se haya dado marcha atrás, solo significa poca empatía, ya que era necesario tener espacios peatonales para que la gente lograra caminar con sana distancia, pero esto poco les importó a los comerciantes.

"Entiendo que se está respondiendo a la presión que hubo de parte de los comerciantes en el caso del Centro, y pues, ¿qué falló? Ahora sí lo que anda fallando es la empatía ciudadana en este tema del Covid-19, a mí me parece que ni unos ni otros estamos respondiendo, es necesario un tema de salud, es necesario un tema de espacio público donde permita la distancia entre la gente para evitar contagios", indicó.

El urbanista opinó que al final del día el que abran el acceso a los vehículos no beneficiará a los comerciantes, y llamó a la ciudadanía a evitar ir a lugares concurridos y donde no hay espacio para caminar.

"Con esta medida que se está tomando, de volver atrás, volver a dejar entrar los autos y todos, pues lo único que va hacer es que la gente menos va a ir al Centro, a mí me parece que es lo que va a resultar, no va a ser una solución, el comercio pronto se va a dar cuenta de que esto no era la solución, subrayó".

"El llamado a la ciudadanía es tratar de evitar los contagios, y cómo se hace esto, saliendo lo menos de casa y haciendo las compras lo más cercano a su casa, y esto sería prácticamente no utilizar el Centro".