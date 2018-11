El Centro de CuliacÃ¡n se estÃ¡ quedando desierto, pero ya hay planes para revertirlo

CENTRO

El Centro de Culiacán se está quedando desierto, pero ya hay planes para revertirlo

Para hacer atractivo al Centro Histórico de nuevo, el Implan propone regular el uso comercial de los suelos

Heriberto Giusti Angulo

El Centro Histórico de Culiacán está sufriendo un grave problema de "despoblación" debido a que la calidad de vida que ofrece el sector ha ido decayendo; sin embargo, pronto se implementarán estrategias para volver atractiva esta zona de la ciudad, señaló Juan Carlos Rojo Carrascal, director del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán.

"Hemos visto ese fenómeno de que cada vez hay menos gente, y lo hemos venido registrando... Tuvo un momento de cúspide, digamos, en los 80... (Pero) prácticamente desde principios de este siglo la gráfica ha ido bajando", señaló Rojo Carrascal.

La principal causa de esta "migración" del Centro a la periferia es la desmedida proliferación de los comercios, lo cual genera contaminación auditiva, visual y odorífica; además, esto contribuye a que durante la noche, cuando los comercios cierran, la zona se quede sola y brote la delincuencia, según información del Programa Parcial Centro Histórico de Culiacán, elaborado por el Implan.

Una de las propuestas del Implan consiste en restringir la cantidad de suelo que se destine para cada uso. Hoy en día, de acuerdo con el documento, el 30.75 por ciento de la planta baja del Centro Histórico está ocupado por establecimientos de "servicios", como estacionamientos, consultorios y despachos; otro 14.9 por ciento se destina para "comercios" de ropa, alimentos, cosméticos y tecnología; además, un 11.7 por ciento más es para el uso mixto de "comercios y servicios".

Por otro lado, tan solo el 14.25 por ciento se destina para uso habitacional, mientras que un 9.84 por ciento del terreno está sin uso o es un baldío.

"En la normatividad del Centro podremos limitar, digamos, el porcentaje del suelo que se destine al comercio y el porcentaje que se destine a uso habitacional", expresó.

Otra propuesta para hacer atractivo el Centro radica en hacer ciclovías y calles peatonales en diversas avenidas del sector. Las calles que tendrían acceso exclusivo para peatones son la Gral. Ángel Flores, José María Morelos y Ruperto Paliza; mientras que las que contarían con ciclovía son la Teófilo Noris, Donato Guerra, Álvaro Obregón, Aquiles Serdán y Francisco I. Madero.

Finalmente, una tercer propuesta del Implan buscará reducir las "trabas" que encuentran los desarrolladores al construir áreas habitacionales, lo cual abarataría los costos para el constructor y la persona que busque asentarse ahí.

"¿Qué otras estrategias para recuperar la vivienda? Eso es ya hablarlo con los desarrolladores de vivienda y ponerlo en la mesa y decir, 'A ver, ustedes pueden comprar terrenos en el Centro y hacer vivienda vertical. La normatividad les facilita ya'... Había cosas que les dificultaba mucho a los desarrolladores, hay que reconocerlo, pero ya movimos algunos números y ahora ya se les permite cierta altura, cierto número de departamentos", declaró.

"¿Qué les corresponde a los desarrolladores? Invertir en vivienda. ¿Qué le corresponde al Gobierno? Mejorar el espacio público para que el hacer vivienda en el Centro sea atractivo. ¿Y qué le corresponde a la sociedad? Aceptar y entender. Analizar: o sea, hay gente que se pone a echar cuentas en su casa y se da cuenta de que le sale mejor vivir aquí en el Centro que la casa que tiene allá que tiene que andar pagando carro, y todos los gastos que implica vivir lejos", añadió.

Sin embargo, reconoció que más allá de los cambios normativos o estructurales, lo que necesita Culiacán es un cambio de cultura, de percepción sobre lo que significa "un buen lugar para vivir".

"En el Centro el suelo es muy caro. Y la única manera de poder acceder a él y vivir en él es en altura, en vertical, en donde se pueda repartir el suelo entre varios dueños... No nos hemos acostumbrado todavía a vivir en segundos, terceros, cuartos pisos. La gente siempre piensa que es mejor vivir en una casa unifamiliar, y tener su propio piso y su propio suelo. Eso, pues, sigue siendo una tendencia, una costumbre que nos ha costado trabajo desprendernos de ella y que eso nos hace alejarnos cada vez más del Centro".

"Hay un sector de la población como parejas de adultos sin niños, o jóvenes estudiantes, o gente que vive solo, o sea, todo ese sector no tendría ningún problema con vivir en el Centro... Creo que tenemos, como sociedad, que quitarnos ese estigma de que el Centro no es bueno para vivir. Quizás ahorita no, pero con lo que estamos queriendo hacer, sí lo va a ser", concluyó.