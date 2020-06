FUTBOL

El Centro Deportivo Benito Juárez será la casa de las fuerzas básicas del Mazatlán FC

Humberto Álvarez, director del Imdem, dio a conocer los horarios para que los juveniles lleven a cabo su preparación

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Será el Centro Deportivo Benito Juárez el escenario encargado de albergar al equipo de fuerzas básicas del equipo de futbol profesional Mazatlán FC.

De acuerdo al Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán, al mano de Humberto Álvarez, serán el área de dormitorios y los campos de futbol del deportivo Juárez, con los que se le apoyará a los juveniles del Mazatlán FC solamente durante el periodo que dicha institución construye una edificación para su concentración.

“El equipo de futbol va a entrenar por la mañana y cuando terminen sus entremanientos, se entregarán los campos de futbol para que los mazatlecos, sin ningún problema, los puedan seguir utilizando”, dijo Álvarez Osuna.

“Que los mazatlecos estén tranquilos, la Unidad Juárez no será del equipo de Mazatlán, no hay ningún convenio ni contrato, no hay absolutamente nada”, añadió.

Álvarez Osuna expresó que esto simplemente es un acuerdo que se tuvo entre ambas partes, pero que será el Imdem quienes se encargarán de manejar dicho espacio deportivo.

“Vamos a poder tener una convivencia entre el equipo de fuerzas básicas de ellos (Mazatlán FC), con los deportistas de Mazatlán, pero el IMDEM seguirá manejando ese espacio y todo seguira exactamente igual”.

Durante esta fase de pretemporada, el conjunto de Fuerzas Básicas de Mazatlán FC, estará trabajando en las canchas de futbol con horarios de 7:00 a 11:00 horas y por la tarde de 18:00 20:00 horas.

Por otro lado, en lo que respecta al tiempo que se manejará para este acuerdo, Álvarez Osuna declaró que será algo temporal, todo en base al proceso de construcción que se tenga para un espacio privado por parte de Mazatlán FC.

“Sería algo temporal, mientras ellos construyen su edificación para su concentración y trabajo. Decir un tiempo de dos o tres meses, es complicado, porque depende de la construcción que ellos van a empezar a echar a andar”.